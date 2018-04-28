豐原圓環東路地下道 開通

圓環東路地下道填平工程歷經6個月施工，主線車道已完工，將於5月1日開放通車。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

台中鐵路高架化沿線最大的地下道填平了！豐原區圓環東路地下道預計5月1日上午10點開通，第一階段開放雙向4線車道，其中2線是混合車道；包括202、203、235、901、901副等5條公車也將恢復原路線行駛。鐵路改建工程局中部工程處後續將進行第二階段北側及南側的人行道、慢車道施作，工期預估45個工作天。

第一階段開放雙向4線

因南側緊臨「喊市」，除南北貨商家外，還聚集上百攤肉販、魚販及菜販，也有小農沿路推車兜售。有攤販憂心施工期間需配合休市影響生計，希望先進行北側工程，南側等「大日」端午節過後再施工。也有人建議「上午照常開市營業，下午再給鐵改局進場施工。」

「施工半天」恐形成工地、菜市場並存怪象！買菜民眾說，菜、肉沾滿沙土灰塵誰要買？民代表示，若僅施工半天，工期勢必翻倍延至3個月，遇到梅雨、颱風也會受影響，長痛不如短痛，趕快施工、完工，對大家都好。

第二階段將與地方協調

台鐵人員強調，不可能讓攤販、採買民眾自由進出工地；「施工半天」方案不可行，南側部分牽涉果菜市場，施工期間露天攤販須配合休市。近日將會擇期與地方開協調會溝通，至於北側僅需遷移自來水管線，即可進場施作。

豐原警分局表示，地下道第一階段通車初期會派員疏導，尤其在上、下班尖峰時段，並將針對該路段加強取締交通違規，呼籲駕駛人依速限行駛，不要違停以免阻礙交通，第二階段施工期間會封閉育英路，請用路人配合改道。

(中國時報)

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