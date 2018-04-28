南鐵協議價購 住戶批不符行情

2018年04月28日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

南鐵照顧住宅宣告完工，台南鐵路地下化工程最關鍵的東區、北區拆遷戶協議價購才剛登場，東區27日一連舉行2場協議價購，首場再遇民眾抗議。拆遷戶胡慧泰也出示東區3樓半透天厝才賠償120萬，1坪土地才31.2萬，「協議價購應是政府和拆遷戶協商，達成徵收價格共識，不是政府自訂價格要我們接受！」

反南鐵東移自救會 抗議

台南鐵路地下化工程行政程序進入最後階段，交通部鐵路改建工程局4月27日、5月1日陸續在東區召開4場鐵路地下化用地徵收前協議價購會議，昨天一連召開2場，近百名居民與會，北區唯一1場協議價購會則訂於5月11日。過去6年來，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉幾乎場場抗議，政大教授徐世榮也現身聲援。

拆遷戶胡慧泰拿出位於東區衛民街的3樓半透天厝照片，要在場猜測價值？當他公布40坪房子120萬、土地509萬時，全場一陣譁然，他說，該數據低於市值一半以上，完全不合理。

胡慧泰說，前後鄰居土地交易價格約162萬，國稅局標售一塊土地價碼也近百萬，「政府既然說要協議價購，就要有協商機制，以低於市價行情強迫老百姓賣房子，查估根據為何？今天你硬搶我的土地，1坪31萬我不賣，要買就拿100萬來。」這番發言隨即引來拆遷戶叫好。

鐵工局「無法作主」 挨轟

主持會議的鐵工局規畫組副組長施文雄等人被問得啞口無言，面對拆遷戶提出1坪百萬徵收價格，坦言「無法作主」；拆遷戶也轟「無法作主就不要開會。」

南鐵地下化沿線分為東區、北區及仁德區3段，最沒有爭議的仁德已於去年3月15日開工，北區聖功女中附近鐵路局用地也已動工，但鐵工局強調，完成行政程序後，仍得和拆遷戶協調土地和建物徵收價格，希望明年順利啟動施做東區和北區的工程。

(中國時報)