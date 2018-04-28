許立明動怒 遭諷比陳菊還大

2018年04月28日 01:25 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高市議員27日聯合質詢，批市府讓未通過消防安檢的台電大林廠滿載試運轉，議員陳美雅質問「市民健康不重要？」代理市長許立明動怒回嗆：「我沒說的話別塞我嘴裡」，氣氛頓時凝結，議員許崑源更怒飆「我看你比陳菊還大！」

「我沒說的話別塞我嘴裡」

國民黨籍高市議員陳美雅表示，台電大林廠1、2號燃煤機組還有12項消防安檢沒通過，但去年6月環保局即同意台電火力全開試車，甚至要展延試車時間到今年8月，根本是「假試車之名、行商轉之實」。

許立明答詢表示，法令皆有明確規範，後續正式核發操作許可會嚴格把關，但陳美雅仍質問「消防安檢沒通過，就可以去運轉發電嗎？」、「市民健康安全不重要？」許立明此時突然拉高分貝，回答：「議員不要過度衍伸，我沒說過的話，不要塞在我嘴裡！」

陳美雅一時反應不過來，一旁聯合質詢的許崑源馬上接話說，議員質詢針對市政問題，沒有過度渲染，「我看你比陳菊市長還要大！」

大林電廠試運轉挨批假試車

陳美雅隨後又批民進黨口號治國，對著許立明連問10次「你可不可以用愛發電？」許立明被逼得回答「我不知道議員指的是什麼意思？」許崑源這時做出愛心手勢，揶揄說：「就是這樣，手要擺在心臟這裡」，逗笑全場市府官員及議會工作人員，沖淡不少火藥味。

許立明利用休息時間接受媒體訪問，嘆說：「國民黨質詢過去、現在都是這樣，我相信未來也是啦！滿正常的！」他強調，可忍受議員質詢態度凶悍，但無法接受把他沒講過的話塞到他嘴裡，這樣的問政品質對監督市政毫無幫助。

(中國時報)