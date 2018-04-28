操場當畫布 2000人彩繪母親卡

2018年04月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

母親節快樂！新北市清水國小搶先慶祝母親節，27日全校2000多位師生化身「畢卡索」在操場用粉筆完成巨幅母親節卡片，並寫下「母親節快樂」，透過空拍機觀看，場面壯觀，學校也邀請媽媽們前來欣賞，不少人流下感動淚水。

清水國小27日舉辦「大地畢卡索，歡度母親節」彩繪活動，天公作美沒有下雨，清水國小師生時間一到，每個人拿起粉筆在操場中央塗塗抹抹，不到一個小時，巨幅母親節卡片就已完成。

校方派出空拍機從上往下記錄學生作畫過程，學生看到成品無不嘖嘖稱奇，校方也邀請學生家長一起前來觀賞，感受孩子們透用手繪的溫度，傳遞真心孝思。

四年級老師蔡素華說，這次母親卡活動，不但有意義而且頗富趣味性與神祕感，小朋友在彩繪時無法看清自己所畫的圖像，但完成後，小朋友從樓上往下看到完成的母親卡，臉上充滿驚喜與震撼，全都大聲歡呼，不僅表達對媽咪的感謝之意，更體會到團隊合作重要性。

六年級學生張昀臻說，全校一起合作，做一個超大的母親節卡片送給媽媽，相信媽媽看到一定會很開心、感動；六年級許庭語小朋友則說，這次母親節慶祝活動，非常有趣又有創意，不習慣用口語表達對媽媽的愛，希望藉著這次活動，讓媽媽看到自己對她的感謝和祝福。

家長黃鳳玲眼淚泛紅的說，看到全校師生揮汗淋漓，在操場上熱情的著色彩繪十分感動，巨大母親節卡片映入眼簾時，像是千萬人同時在為媽媽加油一樣。

(中國時報)