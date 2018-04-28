2018年04月28日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹縣報導 ／竹縣報導

全國「第1屆金牌農村競賽」結果27日出爐，新竹縣北埔鄉南埔社區在22處農村社區中脫穎而出，榮獲「金牌農村」的殊榮，此次全國共有700多個農村社區參與競賽，競賽結果有3處金牌農村、4處銀牌農村、8處銅牌農村，由總統蔡英文親自頒獎。

農業處長邱世昌表示，農委會水土保持局借鏡德國農村成功經驗，辦理「第1屆金牌農村競賽」，期望能藉由競賽的方式，促使農村練習如何團隊合作，竹縣有31個優質農村社區報名，歷經2階段詳細且深入的評選後，推選出北埔鄉南埔社區與寶山鄉新城社區，代表參加全國金牌農村選拔競賽。

這次榮獲金牌農村的南埔社區，為全國第1個通過農村再生計畫的優質社區，歷經多年的深耕，將最初發展理念「幸福南埔、黃金水鄉」呈現出完整風貌，打造出適合老人與小孩居住的友善生活空間。

邱世昌說，南埔社區農村經濟更透過居民的共識，歷經宣示不使用農藥、全體無條件休耕修建灌溉水圳、重現水車文化，到創建「穀東俱樂部」認購「穀票」等過程，創建了南埔社區友善農業以及後續產業生態的重要自主農村機制。

近年南埔社區也與周遭社區及專業師資合作，辦理多元活動及發展建設，包括農村環境教育、小朋友的食農教育等，這些建置的過程讓社區農村發展理念更為落實。

(中國時報)