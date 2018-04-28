前幕僚遭爆干政 柯諷「科幻小說」

2018年04月28日 01:25 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

「拒絕聯考的小子」作家吳祥輝在臉書PO文，指一名粉絲向他爆料，台北市長柯文哲前幕僚邱昱凱（小凱）等人雖無在市府任職，但不僅幫忙在網路操縱風向、插手重大決策，甚至拿未申報的經費進自己口袋。柯27日受訪時未否認小凱幫忙打選戰，但也澄清該篇文章很多都是錯的，稱作者有寫科幻小說的能力。

邱昱凱被視為2014年柯文哲競選功臣之一，柯上任後，邱進入市長室擔任專員，但2015年9月因替友人「喬兵役」，辭職離開。但根據吳祥輝PO內容，包括邱昱凱及市府青年委員會成員黃建興、前幕僚邱顯洵等統稱「旱草」的成員，其實仍是真正統治北市府的人。柯文哲每周固定有一個晚上跟這些人開會。

PO文中舉例，先前新版熊讚設計版本，觀傳局根本沒有主導權，柯讓小凱對局長陳思宇下指導棋；此外，他們也在PTT帶風向，相關費用則來自柯之前沒有申報的資金，競選辦公室財務就是小凱的老婆，但錢由柯夫妻保管。

媒體昨詢問柯文哲與小凱關係是什麼，他是否幫忙打選戰？柯僅說算好朋友，至於打選戰，「也許會吧，但還沒開始啊！」有沒有和小凱等旱草的人開會？柯文哲避重就輕地說，沒那麼有空啦，沒付薪水不會那麼認真吧！

柯還說，很多內容都是錯的，像小凱根本沒結婚怎會有老婆？也沒有人可以在網路世界帶風向。陳思宇昨天在議會備詢時也澄清，她跟小凱不熟，沒有私交和往來。

但據已從市府離職的知情人士透露，該篇文章內容「有八成都是真的」，小凱等人不僅對觀傳局下指導棋，也會藉著市府青年事務委員的身份直接向其他局長發號施令。這次被踢爆，應是有市府內部與他們不合的人，正好藉著這次觀傳局熊讚改版一事來打小凱。

(中國時報)