一卡多用 嘉縣學生證數位化

嘉義縣國高中學生換發數位學生證，未來將結合悠遊卡一卡多用。圖為縣長張花冠（後排右八）及各國中小校長出席數位學生證記者會。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

無現金校園時代來臨！嘉義縣25所縣立國、高中學校的學生證，將從107學年度開始全面換發數位學生證，未來將結合悠遊卡一卡多用，學生身上不用再帶著沉甸甸的零錢，也不再有折皺的鈔票，嘉義縣長張花冠27日特別於永慶高中舉行記者會，親自示範如何使用數位學生證，也象徵嘉義縣中等教育正式邁向e化校園時代。

張花冠指出，嘉義縣對教育文化工作特別重視，即使財政拮据，但每年投入教育的經費不會少，比例超過總預算的40％；尤其這次全縣國高中生學生證換發結合悠遊卡，更將發出1萬7000張。

張花冠強調，「教育翻轉貧窮，科技翻轉偏鄉」，就是希望結合悠遊卡功能的學生證，可以讓孩子享受一卡多用的便利性，更希望進一步教導學生利用科技將嘉義縣的在地特色加以創新、研發，未來將再擴大結合其他生活功能，甚至延伸到國小學生。

永慶高中校長蘇淵源表示，透過搭公車讓嘉義縣學生學習使用塑膠貨幣，下階段更將數位學生證使用在出缺勤上，協助老師到課點名，學務處教務處也可同步掌握學生出缺勤狀況，或是作為外借教具管控依據，都是很有效的數據利用。

另外，高中課程為因應新課綱，有很多選修課程，學生需要跑班上課，藉由數位科技透過刷卡機，點名管制系統大突破，學校宿舍可以利用刷卡管制進出，提高宿舍安全性。未來，還可以在各圖書館借閱書籍，一卡多用將交通、就學、生活一次性整合。

(中國時報)

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