14萬戶將停水 記得儲水備用

2018年04月28日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台灣自來水公司為穩定大台中地區原水供應整合施作「五合一工程」，自5月5日上午10時起至7日上午3時止停水，預計41小時，影響11個行政區；市府表示，停水用戶數計12萬3307戶、水壓降低戶數2萬1157戶，除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區正常供水，提醒民眾提早儲水備用。

經發局表示，停水區域包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲區等多個里，以及台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）等地；但復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水較延遲。

台灣自來水公司為改善西屯、南屯、沙鹿、大肚、龍井等區域供水能力，降低颱風、豪雨時因原水濁度升高出水量減少，造成民生、工業用水不足影響，展開「五合一工程」施作。

同步施工的工程包括「中科園區科雅路幹線供水設施改善工程」、「豐原廠新設初沉池工程」、「台中市西平南巷送水管工程」、「台中港隧道口調節池至配水中心送水管管線改接工程」及水利署中水局「南幹線抽排水檢查計畫」，以減少停水次數。

自來水公司四區處豐原、大雅、台中服務所及烏日所、沙鹿及清水營運所，屆時將設置臨時取水桶112處供民眾取水，以降低停水地區民眾用水影響。

(中國時報)