傳張善政選台南 藍營盼按黨機制走

2018年04月28日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

泛藍陣營台南市長人選遲未決定，突傳出前行政院長張善政可能空降競選台南市長，民調領先檯面上的所有在野人選，國民黨台南市黨部主委謝龍介27日表示，黨內整合已到最後階段，希望按黨的機制走。

對此，民進黨台南市長提名人黃偉哲認為，張善政是「可怕又可敬的對手」。張善政則以臉書回應，指「謝謝黃偉哲對媒體發表對我（謠傳）參選台南市長的稱讚。這樣的風範，是當今台灣選舉很需要的。將來我若下台南去替他人助選，也會提醒當事人秉持這樣的正面能量，讓台南發揮文化古都該有的君子氣息。期待台南市長選舉，樹立一場君子之爭的典範。」間接否認有意參選。

年底誰披藍袍選台南市長？泛藍陣營檯面上3位人選遲遲未決，國民黨台南市黨部日前決定不等無黨籍陳子敬動向，由黨內高思博與黃秀霜2人先進行民調PK，黨部已著手尋找民調公司。

在這關鍵階段，突傳出張善政有意空降台南，且在台南的民調支持度很高，藍營人事都覺得這項消息成真的機率很低，謝龍介指張善政並非國民黨籍，黨內已展開2位黨籍參選人的民調作業，一切需按機制走。

高思博對張善政空降消息感到「巧合的詭異」，他說，25日剛邀請張善政擔任未來的市政顧問，27日立刻傳出他有意參選，認為是「空穴來風」。

黃秀霜則對張善政空降傳聞抱持開放態度，她表示，歡迎優秀人才為台南打拚，張善政可以一起參加民調，由人民決定人選。

陳子敬陣營則表示，不管誰空降，現階段一定參選到底，自從宣布參選，跑攤數百場，接觸群眾約30幾萬人，根本沒有退路。

(中國時報)