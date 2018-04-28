侯諷「伊是擱再貢蝦毀！」

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中國時報
／新北報導

藍營人氣王侯友宜27日再度陪同新北市議員參選人拍定裝照，被問到民進黨祕書長洪耀福說侯是朱立倫的第三任，侯友宜用台語笑稱：「伊是擱再貢蝦毀！」還拉著年輕幕僚回應，「比較像在影射陳菊與劉世芳之間的關係！」

侯友宜27日再度與黨籍議員合拍宣傳照，除「侯氏五招」，更與議員洪佳君合體展現跆拳道飛踢，議員楊春妹、宋雨臻也換上原住民傳統服飾，有新莊媽祖婆稱號的議員黃林玲玲罕見拿下帽子，展現與平日不同氣質。

議員蔡淑君再度開臉書直播與群眾互動，更帶來幼稚園的小朋友與侯友宜合照，同時秀出「認真大小事、新北市、幸福」等字樣，其中「新北市」字樣由侯友宜一肩扛起，象徵扛起市政。

對洪耀福指稱侯友是幫朱立倫選第三次，侯友宜大笑三聲後以台語說「伊是擱再貢蝦毀（他是又在講什麼）？」同時推出身後幕僚，表示年輕人也有話要說。

侯友宜辦公室新聞聯絡人賴冠群也首次代表侯友宜發言，「民進黨若是決定台北市不提名，我們其實很期待聽到洪耀福怎麼說。」

賴冠群表示，侯副確實是第一次參選，但是洪祕書長一番話，「比較像在影射陳菊與劉世芳之間的關係！」侯友宜也接著說，他想講的就是這樣，自己盡量去做好自己該扮演的角色，那就好了。

(中國時報)

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