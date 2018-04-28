榮耀時刻 模範勞工獲表揚

2018年04月28日 04:11 中國時報 張妍溱 、 謝瓊雲 ／台中、彰化報導 ／台中、彰化報導

台中市政府為表達對所有勞工朋友的肯定與感謝，27日於南屯區潮港城舉辦模範勞工表揚大會；今年共評選出136位模範勞工、進用身心障礙績優12個單位代表接受表揚。彰化鹿港基督教醫院復健技術課主任黃睦升，17年來為許多癌友減輕淋巴水腫困擾，今年被提報為全國模範勞工，獲縣長魏明谷頒獎表揚。

目前擔任振鋒企業股份有限公司主任工程師曾莉雅，因帶領團隊讓公司獲第17屆磐石獎；自2008年擔任「振鋒慈善事業基金會」執行長，推動公益活動獲頒模範勞工代表。今年榮獲身心障礙模範勞工表揚共10位，在大里區農會任職的廖太林年資30年，曾獲行政院農委會表揚。

台中市長林佳龍說，今年持續編列預算補助台中市職業工會辦理勞工健康檢查，以易發生職災及從事高風險工作的職業工會為優先補助對象；預防勞工因職業或長時間工作造成慢性疾病等，落實對勞工的健康照顧。

42歲的黃睦升於鹿基擔任物理治療師，第3年就被指派到澳洲學習淋巴水腫復健，返台後成為專業講師；黃一路走來選擇陪伴癌友減輕病痛。

大城鄉民許宗換原本是修車師傅，卻不慎摔傷依靠輪椅代步，轉投入陶藝創作；他以藝術陶冶偏鄉兒童的心靈，是全國第一位脊髓損傷者榮獲文化部評選為「台灣工藝之家」殊榮者，今年也獲選為全縣身障模範勞工。

(中國時報)