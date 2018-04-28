社論—卡管案殺紅眼 一場三輸的鬥爭

2018年04月28日 04:10 中國時報 主筆室

不出外界預料，堅持「卡管」4個多月後，教育部以「學術倫理、基本誠信未被彰顯」為由，駁回台大遴選會的決定，並要求台大重新進行校長遴選。這是一場三輸的鬥爭，對管中閔而言，失去機會推動台大「亞洲旗艦計畫」，讓台大到2028年建校百年，成為具多功能的亞洲高教樞紐，是第一輸。對綠營而言，勉強守住了城池、堅持了立場、挫敗了藍營的反彈，卻犧牲了一位部長，新接任部長的道德正當性也在藍綠鬥爭過程中蕩然無存，將難久居其位。如此慘烈的勝利還算不算勝利，十分可疑。最可怕的是第三輸，台大、台灣高教整體將承受最壞的結果。

對台大而言，教育部執意破壞大學自主原則，執意逼迫台大重啟遴選機制，台大當然不會乖乖就範，肯定會提起行政訴訟，這意味台大將會有1年半以上的時間沒有校長！同樣可以預期的，藍綠肯定在這個議題上找到新戰場，吳茂昆的黑材料肯定會越爆越多，也肯定會越爆越難堪，藍營悲情繼續升高，必定全軍動員抓著吳茂昆猛打。網路最近正流行陰謀論，說執政黨挑吳茂昆接教長，就是要讓他代替蔡英文當箭靶，好穩住下墜的支持度。

確實很難想像，選在台灣高等教育陷入史上最艱困的時刻，主持全國教育大計的教育部，竟將十成十心力全押在卡管案，而且一拖就是3個多月。這3個多月，硬是讓全國高教首席的台大沒有校長領導；同樣這3個多月，前教長潘文忠也幾乎全被綁在這個議題上脫不了身，最後換得自己狼狽下台。看這態勢，卡管案很可能將進入延長賽，台灣在2018年的教育史，寫到現在還是只有一個「卡管」加「卡吳」！

就在這4個月，台灣高教正逐漸邁向崩解的邊緣，許多危機癥候已經在提前預警了。最直接的就是等不到校長的台大，在全球的排名持續直直落，根據《美國新聞與世界報導》在2018年的最新評鑑排名，台大的排名已跌到第166名，不僅輸給東亞其他重要城市的大學如港大、新大、東大、南洋科技大之後，也落後在大陸高校包括清華、北大、復旦、上海交大、浙大與中國科技大學之後。換言之，當所有鄰近區域的大學都在往前邁進之際，只有台大持續在後退，也只有台大還在等待著他們的校長。

除了等不到校長，台大還陷入聘不到優秀師資的困境。由於教授薪資長期低迷，一流學術人才正在快速離開台灣，台大經濟系今年徵專任教師，3張聘書根本發不出去，等於「全軍覆沒」，台大財金系、清大財金系今年要徵的新老師也都全部槓龜。這只是冰山一角，要知道接下來這幾年，許多新進優秀學者全都選擇去了港澳或大陸，這還是大陸惠台31項還沒推出就已出現的現象了，大陸惠台政策推出後預見情況將更嚴重，教育部先前倉促推出的什麼彈性薪資、玉山計畫等全部無濟於事。面對這個史無前例的人才斷層危機，請問忙於「卡管」的教育部，有對策了嗎？

更大的危機，還在於迫在眉睫的少子化危機。這兩年台灣各大專院校還能維持20萬以上的大一新生報到，後年開始將雪崩式下跌，預估10年內至少短少9萬多名學生，至少40、50所的大學將面臨關門困境。大陸惠台31項推出後，學測均標就可申請大陸排名前端的高校，已經在高中端發揮效應，據聞上海某985級別的高校已收到600多份來自台灣高中生的申請書，這等於讓已陷入少子化衝擊的台灣各大學，大限時刻大幅提前。面對此一台灣高教史上的重大危局，請問忙於「卡管」的教育部，有對策了嗎？

過去3個多月藍綠對「卡管」殺紅眼，消耗掉一個部長也就罷了，更可怕的是，竟讓過去20多年良性的兩岸學術交流瞬間成了一種白色恐怖，再正常不過的講學、兼課，如今都成了罪狀，陷入文革式追殺。過去3個多月，從總統府、行政院到教育部，沒看到任何人對台灣百年大計的教育前景，提出振奮人心的政策，更沒有看到任何人對即將滅頂的台灣高教，提出有效可行的對策，有的只有「卡管」，以及正在被點燃的「卡吳」。這難道是民進黨想在台灣教育史上留下的政績？

(中國時報)