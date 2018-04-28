2018年04月28日 04:10 中國時報 主筆室

日前反年改陳抗十分激烈，行政院長賴清德指示研議「襲警罪」，對陳抗襲警行為加重處罰，各界譁然。主要論點是現行《刑法》已有「妨害公務罪」專章，警察並非沒有法律武器，只是長期以來台灣奇怪的政治氛圍讓警察不敢使用。

妨害公務罪已有對執行職務公務員施暴的相關刑責。警察屬公務員，另立「襲警罪章」不但疊床架屋，針對性太強的立法只會製造更多對立、更激烈的陳抗。

反年改陳抗數度爆發流血衝突，警察及記者都遭襲擊受傷，賴揆的想法不是沒有道理，但問題在其必要性。行政院化妝師發言人徐國勇，發揮律師三寸不爛之舌本色，硬拗318太陽花學運沒襲警，不像反年改陳抗有暴力襲警，因此台灣有立襲警罪章的必要性。

徐國勇的論述根本是鬼扯，太陽花學運造成許多警員受傷，案子也都在法院審理中，怎會沒有襲警情事？太陽花學運搞到立法院被學生霸占，是馬政府無能，是政府怯懦沒有執行公權力，不是沒有法律。

警察本來就應該認真執法，全民也會支持警察執法，當警察面對暴力威脅時，更應鼓勵員警勇於執法，輿論及法律也應站在執法員警這一邊。面對陳抗群眾，只要違法脫序襲警，都應予以嚴懲法辦。

面對愈來愈頻繁的陳抗，我們支持警察強勢執行公權力，這需要更優勢的警力、更聰明的執法作為，而不是形式上的立法，台灣法令多如牛毛，還需要疊床架屋嗎？

賴揆想另立「襲警罪」，當是對警察的委屈有感而發，如能轉為對警察實質的支持必獲喝彩，如針對性反制特定陳抗，就得三思而後行！

(中國時報)