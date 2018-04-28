2018年04月28日 04:10 中國時報 卓亞雄

人人趕流行，讓人莫名所以，「流行」到底精髓為何？為什麼大家趨之若鶩？不僅生活、時尚，甚且澤惠庶民的官老爺施政也趕流行，不知道有何道理？

不解流行為何物，曾半捉狹地在課堂小考，要學生試著為「流行」下個定義。答卷琳瑯滿目，但做老師的我未獲知音，有些悵然，你的流行未能說服我。同學追問老師答案是啥？我戲謔地回應，「你不知好看在哪，但沒人大膽敢說不好看。」

是真的！前幾年女士流行軍靴，管妳粗壯蘿蔔腿，也蹬上軍靴出門蹭幾步，自己不舒服沒關係，反正趕流行。隨後流行的布鞋不合人體工學，但大家人腳一雙，管它痛在足下，也值了。

糟糕的是，若是官爺施政，公共事務也這麼率性而為趕流行就慘了。台灣太多的城市造景沒什麼道理，甚至是貽害顏面，只為趕流行，沒有美學概念，也不在乎品評。台中市的柳川再造是個例子，市長非常得意，把一條臭水溝改造得立正站好，雖然搞些塑膠花草有些急功近利，但好歹也是認真求績效，只是太過複製南韓首爾清溪川的模式，不太光彩。

台灣公務人員出國很重要的項目是考察鄰近國家變出什麼新花樣，南韓是個熱門考察地，看到清溪川的整治、造景，當然心嚮往之。有興趣的朋友可以比對，台中柳川再造與首爾清溪川是何其神似？台中怎麼忍得下堪為老二？河川整治再生例子多得是，以台灣人的創意，怎堪背上模仿、抄襲之名？

讓人憂心的是柳川真的成了流行師法的目標，台北市長柯文哲竟然移樽台中就教，專程前往柳川取經，讓人憂心台北會不會複製出幾條柳川？水泥槽化河道、像刀切的線條，沒有原生自然生物，只能搞些塑膠樹點綴，這到底是流行？時尚？還是墮落？

都市的細緻要能讓人細細品味，「自然」絕對是關鍵元素，城市主政者應該有此體悟。台灣近年來滯洪池、海綿城市的覺醒是個例子。高雄自豪本和里滯洪池是全台第一，因為2001年潭美颱風高雄淹大水，讓市府官員想起以前高雄陂塘滿布，哪有颱風淹水的事？本和里滯洪池只能算是回復土地蓄水機能的原貌，沒想到著實改善了淹水窘境。

尊重土地原有機能是好事，但沒原則地試圖複製，急功近利，就未必正面。2010年凡那比颱風再淹高雄，讓市府決定加快滯洪池建設，一舉推進到18處滯洪池。這是好事，前提是回復原始的陂塘地貌，不是水泥貯水槽。

柯P最近也在推動滯洪池建設，讓人不敢恭維的是滯洪池建在山坡地上。台北是盆地，水往低處流，哪裡適合蓄水大家都理解，怎麼會在山坡地上建滯洪池，規定水流到滯洪池，可是水不聽話，若逕自往低處流，豈不毀了柯P的英明？讓市府一堆高學歷的公務員難堪？更嚴重的，若造成災害，市府承擔得起責任嗎？

跟上時代是好事，趕流行則不必。希望官老爺要聽勸。

(中國時報)