「文金會」告訴蔡英文什麼

2018年04月28日 04:10 中國時報 劉順達

27日兩韓領導人舉行「文金會」，在全球的矚目下，簽署《板門店宣言》，商定停止一切敵對行為，共同爭取在年內宣布結束戰爭狀態，雙方也同意致力追求朝鮮半島「全面非核化」。這次豐碩的成果對南韓總統文在寅來說，可謂「有志者事竟成」。而文在寅和北韓領導人金正恩達成的協議若能獲得落實，未來甚至有機會角逐「諾貝爾和平獎」。

文在寅和金正恩聯合發表的《為朝鮮半島和平、繁榮及統一的板門店宣言》內容包括：1、兩韓為達成南北關係的全面及劃時代的改善與發展，提前迎來共同繁榮與自主統一的未來。2、南北韓將緩和朝鮮半島的尖銳軍事緊張狀態，為實際消除戰爭危險做出共同努力。3、兩韓將為建構朝鮮半島恆久且鞏固的和平機制積極合作。4、文在寅應金正恩邀請於今秋正式訪問平壤。

「文金會」的成果預期將可讓兩韓未來在政治、軍事、經濟、社會和文化等方面進行全面的交流，而一個和平的朝鮮半島也對亞洲政局有穩定的效果。

值得注意的是，從《板門店宣言》的內容看來，是以兩韓關係為優先，對於全世界關注的朝鮮半島「完全無核化」的問題只列入宣言第三大項中的第四小項「兩韓為朝鮮半島的無核化，積極努力從事國際社會的支持與合作」，這也暗示美國，半島無核化議題還是由兩韓主導。不過這種結果估計不會讓美國總統川普滿意，有待5月中旬文在寅專程赴美，對金正恩的廢核武誠意作背書，以進一步說服川普舉行「川金會」。

此次會談成功，主要是兩韓領導人能超越政治理念，相互尊重對方的政治體制。南韓是自由民主國家，而北韓則是共產主義國家，如果此次文在寅在金正恩面前強調「自由民主價值」或「人權問題」，恐怕會讓金正恩調頭就走。27日晚宴，從菜餚設計、會議場內的擺設全都精心籌畫，圖象均圍繞在大韓民族的願望「和平、繁榮及統一」。

「文金會」也顯示，「維持現狀」無法求新求變。金正恩認為「棄核」才能打破朝鮮半島緊張和對峙現狀，讓北韓維持「正常國家」體制並獲得保障與安全，進而全心全力投入經濟開發。他應有雄心創造「平壤奇蹟」。

文在寅和金正恩的魄力與互信也受到國際肯定。金正恩在芳名錄上寫著「新和平的開始由兩韓共同撰寫歷史」，顯示為歷史與子孫後代負責的決斷，文在寅也對金正恩表示謝意。

由兩韓和解的歷史性會談來審視兩岸關係，國人不禁要問小英總統，兩韓能，兩岸為何不能？

蔡總統同天也對「文金會」表達正面肯定，並主動表示，在沒有設政治前提，而且在對等的情形之下，她很樂意與對岸領導人進行見面會談，為維持區域和平努力。但她的說法夠「務實」嗎？如果兩岸沒有互信，又哪來的「蔡習會」。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)