2018年04月28日 04:10 中國時報 何展旭

針對反年改團體在立法院外抗爭時，與警察、記者爆發脫序衝突，蔡政府除了強力譴責之外，行政院長賴清德並指示，相關單位應研擬制定「襲警罪」的必要。乍看之下，此舉表面上彰顯維護員警執勤安全及治安的決心，然而卻難掩即興式施政的思維和政治操作的企圖。

從比較法的觀點，由於文化及法律發展差異的因素，處罰攻擊執勤警察行為的「襲警罪」，大多僅存在英美法系國家，大陸法系國家因以成文法為主，襲警屬於挑戰公權力妨害公務罪行的一種，故以《刑法》妨害公務罪論處，例如我國《刑法》第135條及第136條的妨害公務罪。冒然將英美法系的襲警罪移植過來，體例上即顯得格格不入。

目前妨害公務罪的處罰，法定刑為3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，如果致公務員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。對於襲警行為並非無處罰規範，且刑度亦不算太輕，只是由於司法實務上對於妨害公務行為多採輕縱寬容的態度，常以罰金應付了事，不但難收制裁遏阻犯罪之效，更容易助長挑戰公權力的風氣。因此，對於襲警的處罰不是法律規定不足，而是司法未給予相應適當的制裁，增訂襲警罪加重法定刑也無助於改善現況。

襲警行為多是以強暴脅迫等暴力方式，與一般妨害公務罪行並無差別，都屬於攻擊公權力的行為。不同之處僅在於「被攻擊的客體」，警察與一般公務員的分別而已。行政院聲稱「攻擊警察與妨害公務作一區隔，因為攻擊警察等於攻擊公權力，與妨害公務在程度上會有一些不同」，實令人不知所云。倘若因侵害公務員身分種類不同，即可訂定不同的刑罰，對於其他各類公務員是否也應比照辦理？例如消防、醫護、軍人等等。難怪有人揶揄，未來還可能出現「襲擊行政院長罪」等荒謬的《刑法》！

由此觀之，行政院倡議「襲警罪」本意不是討論立法與否的法律問題，只是藉此收攏警察人心，弱化反年改的力量，震攝任何挑戰民進黨政權的人民，將法律作為強化統治的政治工具。然而今天衝突失序的結果，卻是將立法院築成鐵網之城，拒絕與人民溝通、蠻橫立法的蔡政府所造成的。蔡政府不思回歸正道化解爭議與對立，反而想運用法律進行政治操作，不僅不道德，更無法挽回民心。

2008年為抗議大陸海協會會長陳雲林訪台，時任民進黨主席的蔡英文，對於警方所做的維安措施和排除群眾滋擾的執法行為，竟批評「維安規格太高，幾近濫權」、「干預民眾人身安全與言論自由」，如今卻又是一副維護社會秩序為職志的態度，豈非太過善變？

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)