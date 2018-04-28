2018年04月28日 04:10 中國時報 趙大均

日前退休軍警消人員齊聚台北街頭進行新一波反年改的抗爭運動，由於警方一改過去的被動、忍讓作為，在遊行間主動衝入群眾，執行逮捕、驅離任務，導致發生毆打警察、記者的衝突事件，模糊了抗爭訴求的主體性。

民進黨為鞏固既得權勢，不惜花費鉅資，全力提高維安作為並強化阻絕隔離設施，不惜動員大量警力，採取高壓強制手段，阻滯抗爭聲勢。如若維安執行不力，相關警政首長則將面臨撤換下場，誰敢不從。此與昔日政府面對抗議群眾所持寬容忍讓的立場，簡直判若兩樣。未來抗爭團體若仍採取遊行抗爭方式，終將徒勞無功，也可能付出無謂的代價，作法值得檢討。

檢討此次陳抗行動作為，顯然缺乏機密布署、突破戰術不足、疏於紀律約束，不僅無法一舉突破警方防線，終致行動受挫，復遭有心人士刻意抹黑為暴力攻擊，造成事後的道歉與窮於解釋、得不償失的窘境。主事者針對目前警方維安部署的常態與強力阻擋群眾突破防線的一貫作為，未來應考慮採取其他另類有效可行的抗爭方式以達到預期效果。

民進黨蔡政府執政以來，面對反年改民意訴求的因應與種種強勢作為，已可預料，欲強行通過年改之意圖甚明。我輩退休軍公教皆老邁，何有能力對抗？即使年改最終通過施行，我等再循複審、訴願、釋憲等程序據理力爭即可；也可期待政局翻轉，寄望2018、2020選舉時刻到來，到時大家展現團結力量，籲請百姓做出正確的抉擇，致使政黨輪替再現，推翻前朝惡政，歸還應有權益，當屬實際可行之道吧。

（作者為前國安局專門委員）

(中國時報)