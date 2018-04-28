漂流相機 回到主人手中

岳明國小五年忠班何兆恩將飄洋過海的神奇相機，順利交還到日本女大生椿原世梨奈的手中。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

一台包著防水盒的相機，竟然可以飄洋過海，毫無損傷；透過宜蘭縣岳明國小五年忠班師生的努力，找到了相機主人日本女大生椿原世梨奈。昨（27）日椿原世梨奈從日本來台和岳明國小師生相見致謝，也為這起神奇相機漂流記畫下完美句點。

3月底宜蘭縣岳明國小五年忠班的師生在舉行淨灘活動時，撿到一台包著防水盒的相機，外面滿是藤壺、海藻，但還能正常啟動運作。師生們先從相機內的檔案照片找線索，再透過網路無遠弗屆的力量，順利找到相機主人日本女大生椿原世梨奈，引發全球媒體競相報導。

椿原世梨奈用中文問好

椿原世梨奈與母親專程從日本來到岳明國小取回失而復得的相機，以中文向大家問好，並對師生們表達由衷的感謝。學校師生的熱情及龐大的媒體陣仗，讓椿原世梨奈很不好意思，也一度激動到頻頻拭淚，「當時正與朋友在潛水，因為朋友氧氣瓶出狀況，我為了協助朋友，卻弄丟了存有很多與家人紀念照的相機。」

椿原世梨奈說她心裡很難過，沒想到失去兩年半的相機竟然能找回來，「這不只是一段奇緣，也是台、日間一段不可思議的故事。」

小朋友環保偶戲作公益

為了這場「相見會」，岳明國小準備多時，以盡主人之誼。五年忠班導師李公元還特別幫孩子「集訓」，在現場表演一小段布袋戲，內容正是講述這台神奇相機的故事，同時也呼籲更多人一起關心海洋生態環境。全班也發起「神奇相機護海洋巡演計畫」，將陸續到台灣海邊學校或社區巡演環保偶戲，進行「表演一場、淨灘一場」的公益行動。

原在行政院開會的宜蘭代理縣長陳金德特地從台北趕回宜蘭，以宜蘭縣大家長身分歡迎客人，蘇澳鎮公所則安排當地的文創市集提供甜點蛋糕、蔬果飲品、手工咖啡、米食、有機農產等讓眾人分享，相機的生產商則響應學校的海洋生態教育，贈送一批相機給學校，供學生記錄環境生態。

(中國時報)

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