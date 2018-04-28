康橋學子單車環台 迎接成年禮

2018年04月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

康橋國際學校252位十年級學生16日展開為期12天的單車環台體驗，師生們27日返抵新北市青山校區，家長與學弟妹在校門口熱情迎接。此次是康橋第9年帶領十年級學生完成壯舉，創下帶領逾2000位學生，完成超過900公里的單車環台紀錄。

康橋十年級學生踏上環台之路，他們騎過北宜公路，搭乘火車來到花蓮繼續沿著台9線公路騎乘，沿途的美麗海景讓學生們驚呼：「哇！第一次看到這樣依山傍海的美景，真的太漂亮了！」

隨後，一路往南前往墾丁，學生們收到一封來自父母親筆書寫的家書，充滿濃濃的思念與祝福，讓這群已經離家5天、又累又想家的孩子不禁潸然淚下。車隊行經新竹時，也到康橋新竹校區休息，受到新竹校區師長及學弟妹們熱情歡迎，最後車隊來到台南，家人們早已齊聚台南孔廟，為他們進行意義非凡的成年禮儀式。

康橋國際學校秀岡校區校長徐文淞表示，單車環台教會學生，人生就是不斷踩踏的過程，行前訓練時，教練教導大家只有9個字就是「一直踩！一直踩！一直踩！」期盼藉由活動鼓勵學生們找到自己的人生目標，堅持努力下去。

徐文淞說，出發前有不少學生們露出擔心、害怕的神情，如今大家克服12天路程，「其實失敗是由恐懼造成，要永遠相信自己、肯定自己。」

十年級學生葉奕宏表示，在這次單車環台中擔任中隊長，扮演黑臉角色要協助管理團隊秩序及協助隊友，儘管曾經發生過爭吵，但經過此次環台行程，同學們之間感情更加融洽。

(中國時報)