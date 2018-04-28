馬修．高頓舞王子 研讀11個版本

2018年04月28日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

全球炙手可熱當紅舞星、有「芭蕾舞界布萊德彼特」之稱的前英國皇家芭蕾舞團首席馬修．高頓，將隨基輔國家芭蕾舞團首次來台，並在兩大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》中主演王子。據了解，在中國大陸有大批粉絲的他，已有舞迷要組團來台欣賞。

馬修．高頓表示，對於即將演出的節目，他已經做足功課，「我研究了11種不同版本的《天鵝湖》，也看不同舞者的詮釋影片，希望保持表演的靈活性。」馬修．高頓說，「每一次和不同團隊合作，都能帶給我不同的靈感，讓我有機會更了解自己。」

馬修．高頓出生於1985年，14歲才正式學跳芭蕾，在美國華盛頓特區的俄羅斯環球芭蕾舞學院受訓，打下深厚基礎。高頓後來到英國皇家芭蕾舞學校學習，畢業後陸續加入美國芭蕾舞團（ABT）、荷蘭國家芭蕾舞團。在2014年至2017年間，擔任英國皇家芭蕾舞團首席，現為獨立舞者身分，活躍於世界各大芭蕾舞團。

起步雖然比別人晚，但在芭蕾舞的世界裡，他總活力十足，「我本來想成為曲棍球球員，但是7歲生病，摘掉一顆腎臟因而作罷。」高頓說，他也曾夢想去百老匯，「但我歌唱得不太好，芭蕾成了我可以跟大家分享的強項。」

這回來台和馬修．高頓輪流擔任男主角的，還有基輔國家芭蕾舞團首席舞者丹尼斯．納達克，他是烏克蘭國家榮譽藝術家，過去曾受邀參與美國芭蕾舞團演出《舞姬》和《睡美人》，邀演足跡遍及俄、法、義、德、日等地。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，在台灣要欣賞全本芭蕾舞劇並不容易，這次的演出，可說是2018年台灣唯一完整製作的芭蕾舞劇，「舞團陣容堅強，樂團更是現場演奏，烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜親自領軍台灣NSO交響樂團演出，全本重現基輔芭蕾舞團的經典版本。」

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點在台北國家戲劇院。

(中國時報)