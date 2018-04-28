煙機、霧機39台 熱室身歷其境

泰國電影導演阿比查邦（中）的創作《熱室》，將在台中國家歌劇院登場。（陳淑芬翻攝）

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中國時報
／台中報導

暌違8年，坎城影展金棕櫚獎得主泰國電影導演阿比查邦．韋拉斯塔古的劇場創作《熱室》，將在台中國家歌劇院登場。《熱室》一作反映了泰國軍事高壓政權的現況，劇中彷彿全國都在發高燒、夢囈，探索夢境、真實與記憶。

阿比查邦表示，作品呼應自身的成長經驗，「因為父母都是醫生，小時候住在醫院宿舍，因此疾病在我的作品裡一直是重要元素。」

阿比查邦成長於泰國東北農村，受歐美實驗電影啟迪，淬鍊出細膩而樸實的影像風格，作品常隱晦呈現自身政治觀點及社會議題，因此在國際影壇受到肯定遠高於泰國國內，包括獲得兩座坎城影展大獎，2017年獲法國文化部授予藝術與文學司令勳章。

「台灣電影很有力量，」阿比查邦說，「蔡明亮、楊德昌導演的作品都讓我內心深受衝擊，看侯孝賢導的《悲情城市》因為心有共鳴，忍不住落淚。」

首度挑戰劇場創作，阿比查邦坦言自己熱愛電影，不熱中也不熟悉表演藝術領域。3年前為籌措電影《華麗之墓》經費，接受韓國光州亞洲藝術劇場贊助，才首次嘗試結合電影與錄像兩種媒材，以《華麗之墓》劇情延伸，在劇場推出《熱室》，帶領戲迷展開一場全感官之旅。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，阿比查邦在《熱室》運用了所有劇場導演都「不會」使用的元素，「創造了無法被定義，超越電影和劇場的體驗。」

阿比查邦表示，《熱室》演出技術層面是很大考驗，歌劇院團隊費盡心思調配設備，首次啟用陣列式喇叭，並從國內外調配煙機與霧機多達39台，甚至將可容納近2000人的大劇院場地，每場僅安排200個席次，讓觀眾席地而坐，全心體驗。

《熱室》將於4月28、29日演出，地點在台中國家歌劇院。《熱室》之外也有電影作品放映。

(中國時報)

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