林志穎以父為榮 耳濡目染一生行善

2018年04月28日 01:25 中國時報 尤嬿妮 專訪

林志穎（右）以父親林德雄為榜樣。（資料照片）

林志穎曾透露自己經營事業的祕訣得自父親真傳。（粘耿豪攝）

第二屆旺旺孝親獎

林志穎相隔12年推出新專輯《我的驕傲》，除了唱出對孩子的期待、歌迷的感謝，林志穎感到驕傲的，還有生前一直默默支持他的父親林德雄！他從小由爸爸單親撫養長大， 林爸直到2011年病逝前，熱心公益長達14年，有社會責任感且相當節儉，林志穎說：「從爸爸身上學到最多的是奉獻、分享及關愛，從小他就是我的榜樣直到現在。」

林父早年也是演員，後來轉行成功經商，林志穎從小跟隨父親到育幼院等慈善機構做公益，林父後來甚至擔任更生大使、身兼孩子學校的家長會會長，「一直到我們畢業了，他還願意繼續留在學校服務，爸爸很有愛心。」

曾出任更生大使

林志穎出道後曾受邀擔任法務部的更生大使，父親當時也是更生保護協會的會員，一次活動上，林爸為了鼓勵更生人而主動上台獻唱歌曲，台下不少人聽著歌聲感動落淚，那一幕讓林志穎難忘，「那些人可能因為無知或不小心犯了錯，但爸爸願意去關愛他們、包容他們，因為更生人回到社會常因不好的紀錄被排擠，需要很多人的協助及幫忙。」

從小有紳士風度

林志穎深受父親熱中公益的舉動影響，「從我出道到現在，參與過各式各樣公益活動，有反毒的、環保垃圾分類等等，以前的垃圾車上面還有我的照片耶！任何關懷活動我都願意參加，希望可以為社會出一份力。」也因為父親的教育方式，林志穎從小就懂事，教養十分得體且很有紳士風度。

7年前來不及見父親最後一面的遺憾，隨著爸爸的忌日將至，林志穎有不同體悟：「現在覺得這是人生的過程吧！每個人都會碰到，難過是一定會的，我們家5個小孩都一樣，但大家都會忍住，因為我們知道爸爸最捨不得、最放不下的就是我們，所以我們不要讓自己難過，反而要更堅強。」

(中國時報)