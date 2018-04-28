錦戶亮報喜： 關8要來了

2018年04月28日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

傑尼斯「關8」錦戶亮27日攜新作《羊之木》來台會粉絲，他暌違11年再度來台，還開心宣布關8將在9月22日來台開唱，偏偏日前團員澀谷昂宣布退團，接著連錦戶亮也傳退團傳言，過沒兩天周刊又爆出錦戶亮在酒店對演員瑛太比中指反被瑛太醉毆傳聞，一周內各種話題不斷。

聚焦一身話題的錦戶亮來台回答問題十分機靈，他自己先提到在羽田機場啟程前，和眾工作人員們小飲一杯啤酒，被問到酒量和酒品，現場氣氛立即緊繃起來。他回答前思考了一陣子：「應該就跟大家差不多吧！」接著又笑說：「好像把大家講成喝酒都會出糗一樣！」他吩咐口譯：「請跟大家強調我現在沒有醉。」引來全場笑聲，巧妙化解把話題引向醉毆傳聞的危機。

當傑尼斯藝人不悔

而新垣結衣去年和瑛太合演電影《乒乓少女大逆席》，在宣傳活動上瑛太不斷說「真的很喜歡新垣結衣」等愛慕告白，網上出現不少「莫非瑛太嫉妒錦戶亮」之聲。被問到面對感情抉擇時，是否跟《羊之木》中角色一樣處於被動，錦戶亮答：「我會盡全力去觀察女生喜歡誰，如果不是喜歡我，我就會退出。」

他被問若能時光倒轉，會否再選擇進入傑尼斯成為藝人，他說：「我進入傑尼斯已20年，若能再選擇，我會以在傑尼斯累積的20年經驗值回到過去，那一定會讓我的人生更加豐富。」訪問結束後，他不愧為愛搞笑的大阪男子，走出會場前用綜藝式的搞笑口吻大聲說了一次「謝謝！」《羊之木》在台上映中。

未成年請勿飲酒

(中國時報)