2018巴塞爾鐘表展－加值版風雲表 買到賺到

2018年04月28日 01:26 中國時報 陶福媛 報導

瑞士BASEL表展向來是表壇的年度盛宴，各大品牌精銳盡出。（法新社）

行家一出手，就知有沒有。當經年缺貨、捧著現金都買不到的熱門表款，在BASEL表展加碼推出高複雜功能、奢華鑲鑽的「加值版」，立刻成為眾所矚目的焦點，在展櫃前，總會看到一群表迷圍聚，由衷忘情地發出讚嘆……。

百達翡麗5531R 三問結合琺瑯彩繪

有「表王」之稱的百達翡麗腕表，複雜功能腕表近年在拍賣會上落槌價頻創新高，其中一只編號1518不鏽鋼萬年曆更創下3.5億天價，三問表和琺瑯表更物以稀為貴，都是表迷藏家下手蒐藏的目標。

百達翡麗的三問表已是相當少見，今年百達翡麗在BASEL全新發表的5531R世界時間三問腕表，首度將三問表結合琺瑯彩繪工藝，不僅如此，還加碼結合世界時間功能，可以報出世界各地當地的時刻分秒，一口氣將三問表、世界時間和琺瑯彩繪同時集於一身，簡直就是夢幻組合，未來到了拍賣市場，肯定轉手又賺一筆。

5531R腕表去年推出彩繪紐約天際線的彩繪三問表，今年新推出彩繪日內瓦湖畔拉沃區（Lavaux）葡萄園梯田區景致，搭載R27 HU自動上弦新款機芯，只憑單一按鈕即可設定不同時區顯示，打簧報時的準確程度精密至一秒，堪稱表界壯舉，為此品牌還申請專利。據悉購買該款表還得經過總裁同意，因此價格未定。（陶福媛）

(中國時報)