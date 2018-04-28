2018巴塞爾鐘表展－宇舶愛運動 翻玩異材質

2018年04月28日 01:26 中國時報 陶福媛 報導

1.為世足賽FIFA研發的BIG BANG 2018世足賽智慧表好聰明，進球得分會振動，16萬1000元。（HUBLOT提供）

2.宇舶表BIG BANG藍寶石陀飛輪，588萬6000元。（HUBLOT提供）

3.BIG BANG MP-11腕表，3D碳纖維款251萬8000元。（HUBLOT提供）

4.宇舶表推出全球首創高爾夫專用表Big Bang Unico Golf，97 萬8000元。（HUBLOT提供）

宇舶表FIFA世足賽聯名表，表盒是主辦國俄羅斯娃娃，限量2018只。（HUBLOT提供）

2018 FIFA世界盃足球賽今年夏天即將在俄國開踢，連續3屆擔任官方時計的宇舶表（HUBLOT），首度推出第1款智慧功能的Big Bang 2018世足賽聯名表，並結合精密科技，讓裁判可做出最準確無誤的判決，並與全場球迷見證精彩輝煌時刻。

FIFA表告知得分 首創高爾夫表

這款為足球賽設計的智慧腕表將是裁判的標準配備，裁判可連線得分線科技（goal-line technology），透過電子影像精準判定足球軌跡，判定足球是否越過得分線。球迷則可透過足球賽APP應用程式，得知得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字等數據，掌握賽事的最新訊息，當球員踢球進門得分時，腕表就會即時振動。

FIFA腕表全球限量2018只，5月1日全球同步上市，售價16萬1000元。

此外，宇舶表與高爾夫有深厚淵源，代言宇舶表的高爾夫選手包括派屈克瑞德（Patrick Reed）、世界排名第1的球王達斯汀強森（Dustin Johnson）和奧運冠軍得主賈斯汀羅斯（Justin Rose）等，為此品牌在BASEL表展發表一款高爾夫專用表「Big Bang Unico Golf」，可顯示揮桿數，以高科技協助高爾夫玩家記錄賽事，是全球首創的高爾夫專用表，售價97萬8000元。

BIG BANG MP-11 機芯看透透

這款BIG BANG MP-11腕表整支以堅硬耐磨的藍寶石打造，流線型全透明全景式表殼，讓內裝霸氣十足的機芯一覽無遺，宇舶表自製機芯HUB9011外型設計源自超跑引擎，由7枚串聯式發條盒組成，猶如跑車的汽缸，且可提供14天的動力儲能，風格前衛又兼具美感。

BIG BANG MP-11腕表藍寶石水晶款323萬8000元，3D碳纖維款251萬8000元。

為了更凸顯陀飛輪之美，宇舶表BIG BANG藍寶石鏤空陀飛輪利用藍寶石將陀飛輪懸空於透明表殼之中，表殼、面盤、表帶到機芯全面透明化，整只表彷彿憑空消失不見，只看到少數陀飛輪機芯零件，宛如懸浮在空中，打破製表領域的疆界。

BIG BANG藍寶石陀飛輪腕表全球限量99只，售價457萬8000元。另有鑲鑽表款，表圈鑲嵌48顆梯形鑽石，售價588萬6000元。

(中國時報)