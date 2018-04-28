潛水表無懼風浪

經年缺貨的浪琴表Hydro Conquest深海征服者腕表，今年推出灰色陶瓷表圈款，5萬1900元。（Longines提供）

友善列印
中國時報
報導
被暱稱為「浪鬼」的浪琴表Hydro Conquest深海征服者腕表，是經常缺貨的暢銷款。（Longines提供）
1.天梭表Seastar 1000腕表，售價2萬3200元。（TISSOT提供）
2.帝舵表黃金奢華版Black Bay S&G潛水表。（TUDOR提供）
3.Victorinox I.N.O.X. Carbon碳纖維限量表，3萬6000元。（Victorinox提供）

今年BASEL表展的運動表精銳盡出，為迎合現代人潛水、衝浪、帆船等水上運動設計的潛水表，不僅款式設計更加時尚，且升級融入陶瓷、K金等材質，更添奢華。

浪琴深海征服者 高CP值

被暱稱「浪鬼」的浪琴表HydroConquest深海征服者系列腕表，一直是鐘表玩家公認CP值很高的表款，最近一年甚至還因為熱銷大缺貨。今年浪琴在BASEL推出陶瓷表圈的加碼奢華版，售價只比鋁圈貴一些，而且還有市面少見的灰色陶瓷表圈，相當值得下手。

HydroConquest深海征服者彩色陶瓷表圈有藍、黑和灰3色，5萬1900元。

為紀念帝舵表（TUDOR）潛水表Black Bay問市60周年，特別推出黃金打造的Black Bay表款，並命名為「S&G」，即鋼與金的縮寫。Heritage Black Bay S&G的旋轉外圈和上鍊表冠是黃K金打造，其他零件則採用不鏽鋼，表帶同樣是以黃K金和鋼兩種材質組合，奢華但又不減品味。

I.N.O.X. Carbon碳纖表好MAN

天梭表Seastar 1000系列自動款潛水腕表搭載Powermatic 80機芯，提供80小時的動力儲存，可承受300米（1000呎）的壓力，因而得名。具備夜光指針增加易讀性，每分鐘直至第20分鐘均有標記，提醒水肺潛水的安全時限，每隔5分鐘指示一次，旋入式表殼和表冠則可防止滲水。

野外冒險家和軍事家最愛的瑞士精品Victorinox，在BASEL發表I.N.O.X. Carbon碳纖維限量表，採用更堅固的43mm碳纖維表殼，重量比精鋼輕一半，強度高出5倍，不怕刮花，軍綠色的表盤更添陽剛味，藍寶石水晶表面下印有紅色軍用時間，防水深度200米，MAN味十足。

搭配的防撞墊不僅加強保護，並配備手電筒，需要救援時有閃燈模式標示自己的位置。最酷的是鮮豔的橘色傘繩，可當救生繩、鞋帶，抽出細繩還可以當釣魚繩使用。3萬6000元。

(中國時報)

2018巴塞爾鐘表展－宇舶愛運動 … 2018巴塞爾鐘表展－飛行夢想代表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。