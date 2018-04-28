2018巴塞爾鐘表展－飛行夢想代表 冒險家最愛

ORIS的Big Crown ProPilot Calibre 114飛行表的第二時區顯示功能可顯示半時區，前往印度、澳洲旅行非常實用，17萬8000元。（ORIS提供）

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中國時報
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BASEL表展精銳盡出，ORIS製表工匠展現極致工藝。（ORIS提供）
1.兩地時間鬧鈴腕表，鬧鈴功能可提醒重要約會，131萬8000元。（BREGUET提供）
2.MIDO先鋒系列Multifort GMT兩地時區腕表，3萬9700元。（MIDO提供）
3.漢米爾頓御風者Khaki X-Wind百年紀念腕表，限量1918只，8萬1300元 。（Hamilton提供）

不論是遨遊天際的飛行員，或是在全球各地旅行的空中飛人，一只兩地時區功能表、顯示各國時間的萬國表，或是飛行表，無不展現人類對飛行的夢想與渴望。

ORIS Big Crown ProPilot Calibre 114

瑞士名表ORIS在BASEL表展發表Big Crown ProPilot Calibre 114飛行表，採用品牌自製開發的Calibre 114機芯，具備10天動力儲備，ORIS專利非線性動力儲備指示器，日期指示以及24小時制的第二時區和半小時指示，截至目前為止，瑞士表界還沒有無其他機械表同時具備這些功能。

Big Crown ProPilot Calibre 114的24小時制時區功能，是以中央指針時針指示，可將當地時間調整至半小時時區，對往來印度或澳洲等有半時區的國家來說，非常實用。

寶璣MARINE兩地時間鬧鈴腕表

寶璣（BREGUET）打造最新一代MARINE ALARME MUSICALE 5547腕表，具備三種不同複雜功能，包括鬧鈴功能、兩地時間及日期顯示，對經常在各國旅行的商旅人士來說，可立刻轉換成當地時間，還可當作鬧鐘提醒重要約會，而當報時機制啟動時，船鐘將顯示於12點鐘位置視窗，十分有趣。

MIDO先鋒系列兩地時區腕表

美度表（MIDO）為國際商務人士打造的先鋒系列Multifort GMT兩地時區腕表，風格鮮明、動感的配色及設計，紅色亮漆塗層的箭形指針指示第二時區，第二時區可經由位於2點鐘位置的旋入式表冠進行調校，配備可旋轉的外圈則可用來顯示全球24個時區，風格簡約但不減實用性。

漢米爾頓御風者Khaki X-Wind腕表

漢米爾頓（Hamilton）的航空表誕生於1918年，品牌特別挑選御風者Khaki X-Wind腕表推出百年紀念表，該款表是長青表款，搭載多重計時功能、偏航運算和多表冠設計，被譽為漢米爾頓最強飛行計時腕表代表作之一。今年在BASEL新登場的御風者百年紀念限量表，搭載最新H-21-Si矽游絲計時碼表機芯，搭配二戰風格的沙漠樣式的夜光指針和時標和沙漠色的皮革表帶，充滿粗獷陽剛味，限量1918只。

(中國時報)

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