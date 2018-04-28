2018巴塞爾鐘表展－女表爭奇鬥豔 美翻天

2018年04月28日 01:26 中國時報 陶福媛 報導

設計靈感源自金屬瓦斯管的Tubogas表帶，已成為寶格麗女表的美麗焦點，Lvcea Tubogas不鏽鋼女表，17萬1000元。Lvcea Tubogas半金半鋼女表，33萬9000元。（BVLGARI提供）

融入Tubogas表帶元素的Serpenti女表，三色金屬表帶一圈圈纏繞手腕，130萬2000元。（BVLGARI提供）

歐米茄OMEGA碟飛TRESOR系列鑲鑽腕表，14萬4900元。（OMEGA提供）

蕭邦為慶祝Happy Sport系列問世25周年，推出了Happy Fish限量腕表。（CHOPARD提供）

Arizona Muse配戴蕭邦Happy Palm限量腕表。（CHOPARD提供）

GUCCI的G-Frame腕表以金黃色PVD表殼、白紅藍條紋織帶的表面，搭配橘黃色水蛇皮表帶，4萬6000元。（GUCCI提供）

CALVIN KLEIN新款Rebel女表形象廣告強調青春活力和反叛不羈的心。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN新款Rebel女表搭配四種不同色系的細窄表帶，6800元。（CALVIN KLEIN提供）

引領時尚的香奈兒，繼去年推出CODE COCO腕表後，今年在BASEL主打柔中帶剛的BOY FRIEND腕表，同樣也是一款長方型腕表，不免讓人懷疑未來是否會掀起長方型表的流行風潮。 香奈兒在BASEL發表的BOY FRIEND腕表，除了一款搭載Calibre 3自製機芯的「BOY FRIEND Calibre 3」鏤空腕表外，還推出搭配各色鱷魚皮表帶的BOY FRIEND鑲鑽女表，為香奈兒一逕的黑白色調增添繽紛絢麗的色彩。

香奈兒長方型表 引領時尚風潮

寶格麗女表結合Tubogas表帶 纏繞手腕

設計靈感源自金屬瓦斯管的Tubogas表帶，已成為寶格麗全新女表最美麗的亮點。自2014年問市以來的Lvcea女表，一直是品牌最受歡迎的女表，今年在BASEL推出全新風貌的Lvcea女表，其一就是結合Tubogas元素的Lvcea Tubogas女表，比起一般金屬表帶更能服貼纏繞在手腕上。

融入Tubogas表帶元素的還有Serpenti女表，一款結合黃K金、玫瑰金和鉑金漸層Tubogas表帶的Serpenti女表，像靈蛇一般一圈一圈地纏繞手腕，巧妙結合腕表與寬版手環，讓人目眩神迷。

OMEGA碟飛Tresor女表 表冠鑲美鑽

歐米茄（OMEGA）全新推出的碟飛Tresor女表，所有款式均採用纖薄表殼，有39mm及3mm兩種尺寸，最特別的是兩側均鋪鑲美鑽，以上下左右對稱的優美弧形對應。表冠鑲有一顆美鑽，並有一朵紅色花形圖案，該圖案是以五個歐米茄標誌所組成，正好圍成一朵花，十分別緻。

碟飛Tresor腕表配置OMEGA 4061機芯，表殼有不鏽鋼和18K金兩種選擇，可配紡織纖維或皮革表帶，表面有黑、灰褐、白、藍、銀乳白色或珍珠貝殼表面等，共有9種款式可以選擇。

蕭邦Happy Sport限量表 全球25只

蕭邦為慶祝Happy Sport系列問世25周年，推出了四款限量腕表，其中有三款已在BASEL展亮相，分別是Happy Fish、Happy Palm、Happy Snowflakes三款腕表，在表盤上融入熱帶魚、棕櫚葉、雪花等設計圖騰，蕭邦結合旗下精緻工藝，以蒔繪、金屬雕刻、鑲嵌彩色寶石等不同手法，將圖案呈現在表盤上，饒富趣味，每一只表鏡下就有3顆、5顆或7顆的滑動鑽石，更加閃閃動人。

CALVIN KLEIN Rebel女表 大玩拼接混搭

Raf Simons接手CALVIN KLEIN創意總監後，第一件事就是改了品牌的LOGO為大寫英文字母，結果廣受好評，今年CALVIN KLEIN在BASEL推出的腕表，已全面換上新LOGO，不僅如此，還會跳脫經典黑白的簡約時尚，在腕表設計融入更多色彩，甚至大玩拼接混搭。

新款Rebel女表搭配四種不同色系的細窄表帶，包括白、紅、藍、奶油色等，對比表盤的黑、藍或銀色，打造撞色的衝突美感，與創意總監Raf Simons所要突顯的「青春」與「活力」品牌精神相呼應。

GUCCI G-Frame腕表 鼓勵玩色混搭

GUCCI今年在BASEL表展發表的腕表作品相當豐富，展現多元風貌，且更能與品牌當季的時尚流行主題相呼應。以GUCCI的G-Frame腕表為例，新作亮點在於推出21x34毫米的長方型表殼的全新尺寸，並且搭配可替換式表帶，包括黃金PVD款式表殼內搭白紅藍Sylvie標誌織帶的珍珠母貝表面，並搭配紋理鮮明的咖啡色蛇皮表帶等，配色風格十分大膽，另外還有白、紅或藍色的蛇皮表帶可供替換，鼓勵時尚愛好者玩色混搭，不再一成不變。

G-Frame腕表在細節也融入GUCCI式的幽默趣味，如GUCCI蜜蜂時標、或是彩色珊瑚蛇的指針等，讓人忍不住莞爾一笑。

(中國時報)