桃園工廠大火 6警消受困 1急救

2018年04月29日 04:10 中國時報 賴佑維 、 楊宗灝 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市平鎮工業區敬鵬工業公司工廠，28日晚間9時26分發生大火，大批警消獲報緊急出動前往現場搶救，火勢吞噬整間工廠，5層建物陷入一片火海，並不時傳出爆炸聲響，由於現場清點人數發現1名移工疑似失聯，警消衝進火場救人，未料，火勢猛烈，樓板等物崩塌，其中1組共7名消防人員發現不對，往外撤離之際，在1樓被掉落物砸中阻擋，至截稿前1人有生命跡象，另6人仍受困生死不明。

據了解，該工廠內堆放大量油墨等易燃原料，火勢迅速擴大蔓延至整棟5層樓RC結構建物，現場不時傳出爆炸巨響，火燄竄升從遠處都看得很清晰。桃園市消防局接獲報案，出動30輛水箱、水庫車到場灌救，動員逾百名消防人員。

5層樓全陷火海 屢傳爆炸

現場火勢猛烈，加上全面燃燒，警消搶救不易，為防止火勢蔓延，緊急布置水線灌救，並清查工廠留守員工人數。近10時許，發現1名移工疑似失聯，但廠方並不確定該員工是否仍在火場，工廠外也聚集大批外籍移工，關心失聯同事下落。

目擊者驚呼，「火燒得很大，實在太恐怖了，火舌吞噬整間工廠，從沒看過這麼大的火警！」

接近晚間11時，桃園市消防局現場指揮官以無線電呼叫進入火場搜救的警消，發現1組7名消防人員都沒有回應，目前仍在持續搜救中。桃園市消防局表示，不願做負面聯想，已動員所有消防人力，全力搜尋失聯人員。

員工下落不明 同事著急

消防署證實，平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、呂宗郁、山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭、埔心分隊小隊長游曜陽等人疑因搜救過程中遇到爆炸後失聯。

上市公司敬鵬工業成立於1979年，為專業的印刷電路板製造廠，2017年營收236.46億元，汽車板比重占整體營收達75％，消費性電子應用占10％。敬鵬發言人蕭公彥表示，目前正了解平鎮廠起火原因，包括人員傷亡及財物損失，再進一步提出說明。

(中國時報)