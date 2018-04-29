桃園工廠大火 6警消受困 1急救

桃園市平鎮區工業二路一棟建築28日晚間驚傳火警，消防局獲報隨即派遣人車前往搶救。（小圖）（桃園市消防局提供）強烈火舌吞噬5層樓整間工廠，並傳出有警消失聯。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

桃園市平鎮工業區敬鵬工業公司工廠，28日晚間9時26分發生大火，大批警消獲報緊急出動前往現場搶救，火勢吞噬整間工廠，5層建物陷入一片火海，並不時傳出爆炸聲響，由於現場清點人數發現1名移工疑似失聯，警消衝進火場救人，未料，火勢猛烈，樓板等物崩塌，其中1組共7名消防人員發現不對，往外撤離之際，在1樓被掉落物砸中阻擋，至截稿前1人有生命跡象，另6人仍受困生死不明。

據了解，該工廠內堆放大量油墨等易燃原料，火勢迅速擴大蔓延至整棟5層樓RC結構建物，現場不時傳出爆炸巨響，火燄竄升從遠處都看得很清晰。桃園市消防局接獲報案，出動30輛水箱、水庫車到場灌救，動員逾百名消防人員。

5層樓全陷火海 屢傳爆炸

現場火勢猛烈，加上全面燃燒，警消搶救不易，為防止火勢蔓延，緊急布置水線灌救，並清查工廠留守員工人數。近10時許，發現1名移工疑似失聯，但廠方並不確定該員工是否仍在火場，工廠外也聚集大批外籍移工，關心失聯同事下落。

目擊者驚呼，「火燒得很大，實在太恐怖了，火舌吞噬整間工廠，從沒看過這麼大的火警！」

接近晚間11時，桃園市消防局現場指揮官以無線電呼叫進入火場搜救的警消，發現1組7名消防人員都沒有回應，目前仍在持續搜救中。桃園市消防局表示，不願做負面聯想，已動員所有消防人力，全力搜尋失聯人員。

員工下落不明 同事著急

消防署證實，平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、呂宗郁、山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭、埔心分隊小隊長游曜陽等人疑因搜救過程中遇到爆炸後失聯。

上市公司敬鵬工業成立於1979年，為專業的印刷電路板製造廠，2017年營收236.46億元，汽車板比重占整體營收達75％，消費性電子應用占10％。敬鵬發言人蕭公彥表示，目前正了解平鎮廠起火原因，包括人員傷亡及財物損失，再進一步提出說明。

(中國時報)

反年改衝突 明傳喚吳斯懷等6人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。