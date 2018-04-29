票比彩虹多 公投選務大災難

2018年04月29日 04:10 中國時報 社會地方中心記者／連線報導

中選會通過之公投案進度一覽

中選會主委陳英鈐日前接受廣播專訪時表示，年底可能逾10個公投案綁大選，九合一選舉最多5張票，加上公投案每案1張票，總計將超過15張，民眾領票時會破天荒「領到一大疊」。地方人士與各地選委會憂心，屆時不但選務工作大亂、投開票作業時間破紀錄，偏鄉可能找不到選務人員。

高雄市選委會第1組組長李錫冰表示，桃源區為原住民自治區，5張基本選票加公投票，恐導致選務工作混亂，民眾滿手選票也困擾。他擔心，選票印製與運送工作都是問題，加上「開唱票開到天荒地老」、體力透支下更容易出錯扛責，恐因此招不到選務人員。

15張票看到頭昏眼花

李錫冰指出，過去為避免民眾投錯票，每種選票用不同顏色，15張票就超過「七彩顏色」，另公投法規定投票人須滿18歲，公職人員選舉則須滿20歲，選冊需分開編造，1個案子若1個投開票所，地方空間也是問題，建議中選會統一規畫。

南投縣民政處長吳燕玲也說，公投綁大選共10多張票，許多年長者不識字，工作人員得花更多時間解說，勢必讓投開票時程破紀錄。吳燕玲並建議，若公投選票以不同顏色區分，集中投同一票匭，再由選務人員於開票前整理區分，就能省下投開票所空間。

曾擔任選務人員的蔡姓國小教師指出，選票加公投票超過15張，一般作為投開票所的教室空間，放不下這麼多票匭加圈選區，民眾也更容易圈錯、投錯票；若選票、公投票分開發放，必須增加選務人員，但選務工作繁重、津貼少，出錯還得扛責，「有誰想做？」

開唱票等到天荒地老

台中市和平區1名女鄰長回憶多年前首度擔任選務人員時，因為得先參加選務訓練，年底又正好是水梨、水蜜桃產季，無法兼顧果園工作，被老公罵到臭頭，投開票當天一整天因擔心出錯「嚇得要死」，「這次這麼多種票，誰來拜託，我都不會接選務工作！」

屏東縣三地門鄉林先生說，擔任2014年五合一選舉選務人員時已手忙腳亂，這次九合一加公投，選務工作恐成「大災難」；在地縣議員車牧勒薩以也擔心，光是讓老人家搞懂縣長、縣議員、鄉長、鄉民代表加村長5種選票就已很難，再加上10幾張公投票，「要叫老人家怎麼投？」建議中選會律定總統、立委選舉綁公投，地方選舉綁公投「萬萬不可」。

(中國時報)