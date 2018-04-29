柯P批拔管 哪個白癡決定的

2018年04月29日 04:10 中國時報 張潼 、 譚宇哲 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部長吳茂昆昨日赴中央大學參加全大運開幕式，強調管中閔的確有適法性問題。（楊宗灝攝）

教育部以台大遴選委員會委員與被推薦人管中閔有「經濟法律上重大利益未迴避」為由，要求重新遴選，台大出身的台北市長柯文哲也看不下去，直言自己也不願意批評民進黨，以台大教授身分來看，「這嚴重侵犯大學自主，不知道哪個白癡決定這政策？」新北市長朱立倫也批評，這是大學自主的大倒退，對台灣大學有很大的傷害。

以教授身分看 就是怪怪的

柯文哲表示，他實在不願意批評民進黨，但自己雖然是台北市長，其實也是現任台大醫學院外科教授，當時是用借調方式來當市長，若以台大教授身分來看，他認為這件事已嚴重侵犯大學自主；柯文哲更是直批：「不知道哪個白癡決定這政策，要檢討一下！」

對於此事是否會反燒到民進黨？柯文哲坦言，讓管中閔上任一定有爭議，人家會講遴選過程有瑕疵，但現在用行政命令打掉、不讓他當校長，「這個併發症真的太大！」他還說，這件事不用他去跟民進黨去反映，台大自己就會跳起來。

時值民進黨考量年底選戰是否再禮讓柯文哲的關鍵時刻，雖幕僚不斷制止柯文哲勿再對中央政策發言，但柯文哲仍忍不住說，選舉是另一回事，以教授身分就大學自主來看，這個做法併發症真的太大，還是怪怪的。

朱立倫：大學自主大倒退

朱立倫則是先在個人臉書上發文「校園自主大倒退，大學自治請加油」等14字，隨後他接受訪問時也重申，這是對大學自主的大倒退，也對台灣大學有很大的傷害，應該痛定思痛檢討。朱說，自己過去是台大的教授，更是校友，對拔管案非常遺憾，不應該因為這件事情傷害整個台灣的校園自主與大學自治。

針對外界質疑教部「拔管」有高層介入，蔡英文總統面對媒體詢問回應表示，這件事尊重教育部決定，畢竟它是專業決定，教育部在處理過程有跨部會協助。

此外，府院高層認為，若不是台大遴選程序有瑕疵，也不會讓早就有意「拔管」的人有機可趁、逮住把柄，「管中閔現在是台灣最紅的教授」，若願意再重新參與遴選，過程一切符合程序，「一定會上的啦！」

(中國時報)