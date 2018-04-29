吳茂昆指台大遴選有瑕疵

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中國時報
／桃園報導

教育部長吳茂昆昨日赴中央大學參加全大運開幕式，強調「拔管」是因為管中閔的確有適法性問題，台大的代理校長就是校長，背後也有教育部百分之百的支持。

面對外界抨擊「拔管」案違反校園自治，吳茂昆說，教育部也爭取校園自治，但這次檢視台大校長遴選資格過程是有瑕疵的，陷入不是很公正、公平的競爭，確實有適法性問題，所以決定退回遴選委員會重新檢視。

吳茂昆指出，其中比較嚴重的問題是，遴選辦法明確規定，候選人在遴選過程，應該要自行提出資格是否妥適，但管沒有提出說明，違背遴選辦法第6條第2項的規定。

吳茂昆認為，遴選委員會沒有詳細檢視整個資料，未發現其中有違背大學誠信、尊重學術的基本原則，所以應該退回遴選會重新檢視。

吳茂昆並表示，根據法務部提供的資料，有很多內容是針對管先生個人，且有一些事情是有根據的，管先生確實有適法性的問題。

至於外界質疑教育部次長林騰蛟第一時間說法與府院高層不同，吳茂昆說，林次長對管先生若再回來選的回應，是很標準的回應，如果管先生要再回來選，遴選會要再檢視他的資格，若管的資格完全合理、合法、沒有問題，那就符合遴選辦法中二階段評選的結果。

吳茂昆最後強調，台大不是沒有校長，代理校長就是校長，有百分之百的權責，教育部也會百分之百支持。

(中國時報)

柯P批拔管 哪個白癡決定的 全教產諷：台大可與教部併為國子…

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