全教產諷：台大可與教部併為國子監 蔡政府不如恢復帝制

2018年04月29日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部「拔管」，教育團體、中研院士和頂大校長們同聲譴責！全國教育產業總工會更譏諷，蔡政府不如直接恢復帝制，將台大與教育部合併為國子監，專門替國家朝廷培養忠心不貳的人才，並由吳茂昆擔任國子監祭酒。

全教產表示，吳茂昆在諸多爭議未解之下，迅速接下部長一職，果然不負政府之望，在最快時間內核定台大校長當選人管中閔當選無效爭議，造成社會輿論譁然。

全教產「建議」，台大與教育部合併為國子監，且由於高教經費緊縮，其他國立大學校長也乾脆廢除，全部併為國子監分校，不但可以為國舉才，更能節省經費。

中研院士曾志朗表示，教育部駁回理由中，很多論點、很多事情早就討論且回答過，根本沒有任何清楚證據足以駁回管中閔聘任案，「拔管」案對台大和整個台灣都是很大的傷害；他也鐵口直斷，未來不管是台大重新遴選校長或是學界，「寒蟬效應一定會發生，這就是人性」。

一位頂大校長表示，一定不能忘記大學被憲法賦予獨特法律空間的重要性。「大學要和社會主流脈動若即若離，因為大學是探索未知事務，不適合用主流意見去框架他！」一般法律或是政府管制要監督大學時，必須特別謹慎。

國立大學院校昨日亦發出聯合聲明指出，基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果，目前「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」如有未盡之處，應與時俱進予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。

國立大學校院協會祕書長李俊璋表示，協會共有50個會員，昨日下午召開會員大會，並在現場無記名投票，票數遠遠超過絕對多數，經取得各所國立大學校長同意後擬出聲明。

(中國時報)