管爺回嗆 必將贏回大學自治

2018年04月29日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆帶頭「拔管」，駁回管當選台大校長案，管中閔昨日在臉書回應，強調「我們必將贏回大學自治」，不因龐大壓力而放棄擔任台大校長。昨日已有台大學生在校園內綁上黃布條，表達反對教育部政治干預校園自主的決心。而在管之外的7名台大校長候選人，大多表明無意再參選。

管中閔在臉書表示，「2018年4月27日是台灣高等教育的一個轉折點，台灣大學的校史，以及中華民國的歷史，都將記下這個日子」，教育部不只否定合法選出的新校長資格，更漠視1月31日遴選委員會，針對校長遴選結果所做「毫無疑義」的決議，「教育部這項決定，也將因違法踐踏大學自治而被載入史冊」。

管中閔說，「過去3個多月，為阻止教育部發聘，各種對我個人無所不用其極的抹黑，鋪天蓋地的襲來」，這些不實指控，不僅企圖毀滅他的人格與尊嚴，更在學界與社會塑造了恐懼的氛圍，使許多人對這種不公義的現象噤若寒蟬。

「面對一波波的媒體攻擊，我多數時候沉默以對。但沉默不代表默認，清白也不能由自己口述」，管中閔強調，他選擇的是讓台大調查與事實證明謠言的錯誤。在面對持續數月的毀滅式攻擊，確實身心俱疲，卻也明白不能因為龐大壓力而放棄，更不能在威脅恐嚇下低頭，不會放棄出任台大校長。「我們必將贏回大學自治，台灣大學也將因此屹立不搖！」

另在管之外的7名台大校長候選人，目前僅台大電機系教授吳瑞北表態有意願繼續選，他表示，若有機會，將會一本初衷替台大服務，但仍需視遴委會、校務會議決定而定。前中研院副院長王汎森稱不會參選，也不願對外表示意見；清華大學副校長吳誠文則說，不只對本次台大校長遴選感到失望，面對政治介入高等教育感到灰心，傾向不再參選。

中研院副院長周美吟則表示，不便受訪；至於台大歷史系專任教授陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲及台大行政副校長張慶瑞，經多次致電未回應。

至於台大下一步要如何因應、遴選委員會是否願承擔？都還是未知數；台大政治系教授蘇宏達表示，台大自主聯盟已在統籌內部意見，目前靜待教育部寄發公文給台大，待收到來函後，校內師生與聯盟將會再度採取行動。

(中國時報)