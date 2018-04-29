龍應台疾呼「台大，請你抵抗」

2018年04月29日 04:10 中國時報 簡立欣 、 鄭舲 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部長吳茂昆要台大遴委會做出「管中閔資格不符，不能參加遴選」的決定，作家龍應台繼在臉書上以〈載入史冊的今天〉，痛斥民進黨政府審判的日子終會到來之後，昨日二度發文，強調「台大，請你抵抗」、「遴選委員，請勇敢，請堅強」。

龍應台指出，遴選委員會在這期間承受了極重的壓力，「我們從小被教育的所謂『疾風知勁草』，在價值的泥沙俱下裡已經不被當一回事了，但是，懇請了解，今天的一步退讓，就是台灣價值的大潰堤。

龍應台強調，今天的少年，將沒有未來，今天的我們，將無路可退。我們胼手胝足建立起來的開放社會，將付諸流水，台大終於有一個歷史的機會，證明它的獨立精神、人文厚度，是台灣不退的堡壘。

龍應台在臉書上痛陳，教育部拖延任命台大透過遴選機制選出來的校長當選人3個半月，拖延的理由一再變動。管是台大經過正規程序產生的校長，重程序正義是民主制度的核心棟梁原則。這些人破壞了「大學自主」的核心精神。這是一個一定載入史冊的日期：4/27/2018。歷史，會審判的，遲早而已。

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，批評教育部用此理由駁回管案，是「羞辱」台大遴選委員會的委員。藍委陳學聖表示，既然教育部不讓管中閔上任，「教育部長吳茂昆也別想有好日子過」，除非執政黨把政治黑手拿開，否則教育文化委員會將「腥風血雨、永無寧日」。

國民黨團書記長李彥秀表示，台大經過多次開會，都認為管中閔遴選資格沒有問題，民進黨成立跨部會小組千方百計卡管，走了一個潘文忠，卻又來了偷竊專利的吳茂昆，對學術自由何其諷刺。立院司法及法制委員會明天將邀吳茂昆進行專案報告。

(中國時報)