新聞透視－公投浮濫 公民自決被玩掛

2018年底公投綁大選最多可能有15張選票，民眾霧煞煞，選務人員更是頭疼。圖為2016年總統、區域立委及不分區立委投票。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

年底9合1公投百家爭鳴，問題是撇開選務技術、選民錯亂不談，海量公投齊發，勢必造成個別公投案的失焦；更甚者，以往政黨盤算公投綁大選的選戰策略，其效果必將隨之遞減，甚至失靈。換言之，這場看似民主大躍進的公投噴發秀，恐怕只會像在放煙火，熱鬧有餘，一事無成。

為補強代議政治不足，昔日「鳥籠」《公投法》確有修正必要。然而，在民粹導向下，朝野對門檻降低幅度像在市場喊價，競相飆車，美其名是讓你我擁有更大的公民自決，實際卻可能只是「投爽的」。

選務人員不出錯 天方夜譚

先就選務技術來看，目前中選會初估9合1加公投至少15案，從事前選票區分、票匭設置；投票過程的選票分發、引導投票；到選後的開票、唱票，只要一個環節出錯，就可能引發選舉不公紛爭。更別說18歲可公投、不可投公職的規定，屆時票該怎麼分，細節如牛毛，要選務人員不出錯是天方夜譚。

從選民角度來說，對多數人而言，會認真讀完且了解每項公投意義的終究是少數；不可諱言的是，公投案中當然不乏值得全國人好好思考的選項，但，當眼前擺著厚厚一疊選票，撇開蓋錯章、投錯票不談，焦點勢必難以集中。這種公共議題的決策過程，真能投出反映民心的結論嗎？

選民眼花撩亂 議題恐失焦

相信所有公投發起者，必然都對其主張有深入了解。問題是，茫茫案海，選民眼花撩亂，又如何能期待所有人能有耐心地做出理性選擇？這種低成案門檻所導致的失焦現象，不也與公投意義背道而馳？

公投綁大選 政黨催票失效

最後，就政黨來說，2004、2008兩場公投，從強化國防、對等談判；討黨產、反貪腐，全都精準瞄準當年的總統大選，成為藍綠動員工具。然而，今年雖不乏類似公投綁大選提案，但在案量爆發、聚焦不易的情況下，其催票效果當然也會大打折扣。因此，若有政黨想在年底靠公投催票，算盤可能得重新撥打了。

總得來說，公投浮濫所衍生的問題，將可能釀成劣幣驅逐良幣的危機，顛覆還權於民的立法初衷。這一點，恐怕也只能透過再

修法 才能補破網。

(中國時報)

龍應台疾呼「台大，請你抵抗」 公投提案門檻低 選民不信任

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。