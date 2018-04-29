新聞透視－公投浮濫 公民自決被玩掛

2018年04月29日 04:10 中國時報 朱真楷

年底9合1公投百家爭鳴，問題是撇開選務技術、選民錯亂不談，海量公投齊發，勢必造成個別公投案的失焦；更甚者，以往政黨盤算公投綁大選的選戰策略，其效果必將隨之遞減，甚至失靈。換言之，這場看似民主大躍進的公投噴發秀，恐怕只會像在放煙火，熱鬧有餘，一事無成。

為補強代議政治不足，昔日「鳥籠」《公投法》確有修正必要。然而，在民粹導向下，朝野對門檻降低幅度像在市場喊價，競相飆車，美其名是讓你我擁有更大的公民自決，實際卻可能只是「投爽的」。

選務人員不出錯 天方夜譚

先就選務技術來看，目前中選會初估9合1加公投至少15案，從事前選票區分、票匭設置；投票過程的選票分發、引導投票；到選後的開票、唱票，只要一個環節出錯，就可能引發選舉不公紛爭。更別說18歲可公投、不可投公職的規定，屆時票該怎麼分，細節如牛毛，要選務人員不出錯是天方夜譚。

從選民角度來說，對多數人而言，會認真讀完且了解每項公投意義的終究是少數；不可諱言的是，公投案中當然不乏值得全國人好好思考的選項，但，當眼前擺著厚厚一疊選票，撇開蓋錯章、投錯票不談，焦點勢必難以集中。這種公共議題的決策過程，真能投出反映民心的結論嗎？

選民眼花撩亂 議題恐失焦

相信所有公投發起者，必然都對其主張有深入了解。問題是，茫茫案海，選民眼花撩亂，又如何能期待所有人能有耐心地做出理性選擇？這種低成案門檻所導致的失焦現象，不也與公投意義背道而馳？

公投綁大選 政黨催票失效

最後，就政黨來說，2004、2008兩場公投，從強化國防、對等談判；討黨產、反貪腐，全都精準瞄準當年的總統大選，成為藍綠動員工具。然而，今年雖不乏類似公投綁大選提案，但在案量爆發、聚焦不易的情況下，其催票效果當然也會大打折扣。因此，若有政黨想在年底靠公投催票，算盤可能得重新撥打了。

總得來說，公投浮濫所衍生的問題，將可能釀成劣幣驅逐良幣的危機，顛覆還權於民的立法初衷。這一點，恐怕也只能透過再

修法 才能補破網。

(中國時報)