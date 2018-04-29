公投提案門檻低 選民不信任

公投門檻階段

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中國時報
／台北報導

年底公投加大選，恐會出現選票滿天飛的情況，造成選民混淆，以及選務人員的不便。發動「反核食」公投的郝龍斌，其辦公室發言人游淑慧指出，民進黨與時代力量須為此負責；發動「2020東京奧運台灣正名」公投的發言人劉敬文則認為，到了年底並不會有太多公投成案。

游淑慧表示，民進黨之前主張降低公投門檻，那時候大家就有提醒過，如果門檻降到太低，會造成公投浮濫的負面效果，事實證明現在的確如此，這就是民進黨與時代力量聯手惡搞的後果。

游淑慧說，郝龍斌的「反核食」公投是在前年提出，依照當時的《公投法》須募集到11萬份連署書，多少代表了一定的社會音量，也正因為11萬不是一個小數目，那時候不太會有人亂提出公投；然而，現在只要約1800人左右就可以成案，自然造成公投浮濫，民眾對公投越來越不信任。

游淑慧憂心指出，民眾面對這麼多公投難免不耐煩，最後可能草率看幾眼，這樣反而使真正重大公投議題，沒辦法受到重視。

另方面，除造成選務人員負擔，也面臨有沒有辦法同一天開完公職選舉票與公投的票；況且，這麼多張公投票，一定是一張要一個票匭，如果民眾丟錯了票匭，那這張選票是否就做廢？

2020東京奧運台灣正名媒體與網路小組組長劉敬文則認為，雖然目前的公投第一階段很容易通過，但真正有在街頭請託連署的人就知道，第二階段就沒這麼簡單，年底選舉很多公投都難以成案，不至於有混淆選民的問題。

(中國時報)

新聞透視－公投浮濫 公民自決被… 15張票霧煞煞 多數人吃不消

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