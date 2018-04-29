15張票霧煞煞 多數人吃不消

2018年04月29日 04:10 中國時報 葉德正 、 王文吉 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年底公投綁大選最多可能有15張選票，民眾霧煞煞，選務人員頭疼，曾在地方選委會任職的新北市府人員指出，公投是要傾聽民意，但一股腦推出這麼多議題，民眾真能了解每個議題、每個選項間的差異嗎？這種一次吃到飽的公投，多數人根本吞不下，政府推公投根本是玩假的！

以民眾較了解的同婚議題為例，不管支持、反對，仍有許多人存有疑義，遑論其他民眾較不熟悉的議題；公投本該讓民眾充分了解每項議題後，再投下支持或反對票，題目這麼多，光看都來不及了，投票結果如何能反映真實民意。

此外，公職人員投票與公民投票資格不同，民眾還能選擇領或不領，15張票，不僅選民頭昏，選務人員當下要根據民眾需求發放選票，現場肯定一團混亂。

台中市和平區為原住民自治區，平均年齡偏高。基層選務人員表示，市長、區長、民代的選票上印頭像及號碼，老人家圈選問題不大，但公投票無法圖像化，長輩若看不懂，就不知怎麼投。

高雄市桃源區長謝英雄則說，部分區民不識字，光靠顏色辨識10多張選票就「霧煞煞」，乾脆不投票，況且區民對公投不感興趣，甚至布農族語中根本沒有「公投」的詞彙，如何向民眾宣傳公投？

新北市府人員也透露，選務人員津貼大概落在1800元到2000元，錢少、責任重，三重地區就曾有老師不小心遺失選票，最後吃上官司，動不動就要跑法院，現在許多年輕公務員才不想為了這1、2000元，負擔如此大風險。

新北市大型投開票所選舉人口會多達上千人，3張票已經讓選務人員焦頭爛額，若是15張，可能開到晚上10點都開不完。

「投開票所位置差之毫釐，失之千里！」市府人員說，選票變多，有投開票所若無法容納所有票匭，勢必要找新地點，但新的投開票所難尋，因為位置設在哪，是門學問，差之毫釐，可能後患不斷。

(中國時報)