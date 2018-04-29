中選會緊張 盼找最好方案

2018年04月29日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

面對公投可能出現亂象，中選會主委陳英鈐昨表示，過去從未遇過這樣狀況，的確會很緊張，目前就是與地方選委會討論、模擬各種狀況，期盼找出最好的方案。

陳英鈐表示，中選會目前已經收到31個公投提案，光是5月份，就要舉行10幾場聽證會。而且現在距離年底選舉還有一段時間，陸續可能還有公投案會被提出，沒到8月底很難確定會有幾案。不過由於要先申請經費及安排、訓練人力，現在就必須預估，否則臨時找人也來不及。

陳英鈐說，過去公投綁大選時，只有總統選票1張、公投案2張，但遇到九合一選舉，可能就會出現15張以上的選票，「從來沒有這樣的經驗。」目前也在考慮選票是不是將多案印在一起，例如美國選舉的選票都是印一起。但美國是機器判讀，如果台灣要把選票印在一起，法令上有無需要配合？開票是否要先花時間整理選票？種種問題還需要考量。

陳英鈐也提到，假如以一個投票所1500人估算，一人有10張選票的話，就會有1萬5000張票，即使開票速度再快，也要花上12小時。即使有兩班人來開票，一個班也要花6小時，人力上會是很大壓力。

陳英鈐說，在投票所空間上，因有些投票所是在廟宇或教會，甚至露天帳篷，屆時應要設多少票匭？是否需要多張票用一個票匭？或要加開投開票所？這些都還在與地方選委會討論。

陳英鈐感嘆，《公投法》規定選舉前1個月成案的公投案，就必須與大選一同投票，雖為節省選舉成本，但實務面要執行有很多需要克服的困難。現在就是持續溝通，在經費、人力、訓練時間、法令及程序一併考量。

(中國時報)