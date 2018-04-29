半島無核化 球在川普手上

美國總統川普（左）27日在白宮就北韓問題侃侃而談，副總統彭斯則站在一旁。（路透）

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中國時報
／綜合報導

南北韓峰會達成以朝鮮半島無核化和終結戰爭狀態為目標的《板門店宣言》，分析家普遍認為，這是即將到來的美國與北韓峰會（川金會）的「引子」，現在「球在美國總統川普這邊了」。接下來會如何發展，將取決於川金會，川普也表明，自己有責任對此有所作為。

北韓「去核化」被視為解決朝鮮半島一切問題的關鍵，美歐日多家媒體質疑，北韓並未就去核提出「時限」等具體細節，且北韓領導人金正恩恐以核武為討價還價籌碼，要求美國確保北韓體制存續及解除各項制裁。

安倍質疑 要求具體行動

美國之音引據「戰略與國際研究中心」亞洲問題專家葛來儀指出：「板門店宣言為未來兩韓關係積極發展打下基礎。但我們還要看去核化的走向。兩韓峰會是第一步，是即將到來的川金會的引子。」

葛來儀贊同「球現已在川普這邊」，有很多細節和障礙有待川金峰會解決，例如北韓還沒具體談到要停止或摧毀哪些核項目，以及如何查驗北韓去核虛實等。

日本首相安倍晉三則滿心疑慮稱：「我強烈希望北韓採取實質行動。從此刻起，我將密切關注北韓的具體作為。」顯然安倍基本態度是「眼見為憑」。

日本共同社認為，金正恩對核議題的首要考慮是，促使美方保障北韓體制存續，而南韓總統文在寅與美關係良好，或能成為美朝溝通橋梁。

去核是極複雜過程，需要相關各造針對諸多細節敲定協議，尤其棘手的是，如何落實美國長期對北韓要求的「以完全、可驗證且不可逆轉方式」棄核。有些國際安全與核不擴散專家甚至認為，北韓去核機會渺茫。

魅力攻勢 疑是精心設計

全球風險分析師里貝尼克說：「就現實來說，金正恩需要的安全保證，實是美國與南韓無法擔保的，而金得不到所需，將無意單方面去核。」他指出，金突如其來的「魅力攻勢」是精心設計的，用意在「以最小的犧牲，盡可能獲取對手最多的經濟與安全讓步」。

拖延棄核 恐迫美也裁武

也有觀察家指出，北韓曾表明中止核試爆是「實現全球裁減核武軍備的重要步驟」，平壤可能把華府拉進削減核武談判，拖延棄核。

北韓自1991年底與南韓簽署《朝鮮半島無核化共同宣言》以來，一再拋出承諾，而後又毀約背信，如今平壤對國家核威懾武力已具高度自信，自稱是「核武國家」，對北韓來說，核武是保障自身安全以及與其他國家談判折衝的戰略憑藉，豈能輕易放棄？

(中國時報)

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