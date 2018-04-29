川普期待會金 但不會「被愚弄」

2018年04月29日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓27日電 ／華盛頓27日電

美國總統川普27日對南北韓完成歷史性峰會表示祝賀，宣稱美國尋求的是一個和平、繁榮、和諧的朝鮮半島。他期待與北韓領袖金正恩會面，認為「應該會是件了不得的事」，但不忘強調自己不會像前幾任美國總統那樣，被北韓愚弄。

川普在白宮與到訪的德國總理梅克爾舉行共同記者會。他發言時主動提及文金會，對兩韓表達朝鮮半島完全無核化的目標感到鼓舞，同時感謝梅克爾協助對北韓施壓，才達成這一重要發展，「接下來會如何，讓我們拭目以待。」

川普表示美國追求和平，但強調無論接下來往那裡走，「我們都不會重蹈覆轍」。美國對北韓的最大施壓仍會持續，直到北韓完成無核化。面對媒體詢問是否與金正恩通過話，或準備在「川金會」前通話，川普不作評論，僅說美朝已建立很好的工作關係，過去數月，事情變化非常快，「他們尊重我們」。

川普期待與金正恩見面能有成果，並說川金會舉行地點現已縮小到「兩個國家的兩個地方」。川普指出，北韓問題是過去美國政府早該處理的事，他會把這事處理好，希望南北韓和平。川普與梅克爾晤談前曾表示，過去美國一直被北韓愚弄，不會再有這情形，他也不認為金正恩是在玩把戲。

記者會上，川普不忘再次感謝中國大陸習近平主席的協助，尤其是習對邊界管控的如此嚴謹，令許多人驚訝。川普說，習近平這麼做要歸功於他與習的關係。他還提到美陸貿易談判，希望最後結果對兩國都好。

出身東德的梅克爾則表示，德國人對分開多年後首次接觸的意義再瞭解不過，兩韓峰會是邁向一個美好未來的第一步。但梅克爾也認為必須觀察北韓是否實踐無核化。

(中國時報)