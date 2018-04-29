2018年04月29日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓官方的《勞動新聞》28日大篇幅報導歷史性的「文金會」，使用逾60張照片和3分之2版面詳實傳達峰會內容。值得注意的是，《勞動新聞》與另一官媒「朝鮮中央通訊社」均宣告文金峰會達成「半島無核化協議」，顯示平壤當局似乎有意向國內外昭告其去核的意志。

《勞動新聞》28日出刊6個版，罕見地動用4個版以文字搭配多達61張照片，鉅細靡遺描述南北韓領袖前一天早上從見面到晚宴的過程。

韓聯社報導，《勞動新聞》頭版上方刊出北韓領袖金正恩和南韓總統文在寅27日早上隔著軍事分界線握手的照片，指出金正恩跨過板門店的分界線，到和平之家舉行高峰會。此外，文金牽手並行、檢閱儀仗隊、在歡迎儀式介紹隨行官員的多張照片將整個版面填滿。

該報二版報導文金兩人一起種松樹，然後在室外一座橋廊私下交談，雙方隨扈遠處等候。值得注意的是，三版刊登《板門店宣言》全文，包含兩韓同意推動「朝鮮半島完全無核化」。

北韓觀察家說，北韓國民也看得到《勞動日報》，平壤當局將「完全無核化」的承諾透過官媒向國內外宣揚，似乎是有意彰顯實行的企圖與決心。

《勞動新聞》報導文金與兩位夫人出席歡迎晚宴，宴會後彼此道別。該報指出，南韓準備許多別有含意的菜餚，北韓則帶來平壤名店「玉流館」的招牌冷麵。

朝中社28日報導稱，金正恩和文在寅的高峰會，是一次「歷史性的會晤」，為開始一個新時代鋪路。朝中社也提到，兩韓峰會宣言確認，「經由全面去核實現朝鮮半島無核化的共同目標」。

(中國時報)