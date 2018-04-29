美防長稱 撤軍問題可討論

2018年04月29日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

27日「文金會」簽署《板門店宣言》，南北韓領袖稱將爭取年內宣布結束戰爭狀態，實現朝鮮半島「停和機制轉換」，亦即讓韓戰《停戰協定》轉換為《和平協定》。然而一旦涉及駐韓美軍撤離問題，勢將牽動美國的區域戰略布局，美方是否會樂見，已引發議論。

據路透報導，美國國防部長馬提斯27日被記者問到相關議題時答稱，此刻美方得隨著進程走，展開磋商，別預設條件或假定會如何發展。他說，若未來要與朝方談簽署和平協定，對於美軍是否繼續駐韓問題，將和其他議題一併交由外交官去討論。

另有媒體則引述俄羅斯衛星通訊社報導稱，馬提斯表示若朝韓和平協議有需要，美方可探討從朝鮮半島撤軍，或說「可考慮從朝鮮半島撤軍」。媒體對馬提斯的談話顯然解讀有出入，有關美軍駐韓問題與朝鮮半島「終戰」的關連性，實有必要加以釐清。

首先，當年韓戰《停戰協定》係由美方為首的聯合國軍與北韓及大陸代表三方簽署，南韓並未簽約。要談「終戰」事宜，這些締約方均必須參與及批准，因此文金會在宣言中提到「停和機制轉換」時，也稱將努力促成韓朝美陸「四方會談」。

其次，簽署和平協定會涉及裁軍問題，派駐南北韓邊境板門店周邊「共同警備區」（JSA）的聯合國軍（由美軍統轄）可能得撤離，「非軍事區」（DMZ）兩邊的韓朝重兵也應設限。「駐韓美軍」則是另一回事，它屬於美韓同盟一環，任務為協防南韓，受《駐韓美軍地位協定》規範。不過若聯合國軍結束任務，受到「終戰」氛圍影響，駐韓美軍是否仍有存在必要亦會引發質疑。

有一大風險是，一旦駐韓美軍撤離，南韓對北韓的嚇阻力勢必大降，難保朝方不會蠢蠢欲動，尤其是現在它又有了核武加持。因此美方的一貫立場是，若要簽和約以及美朝建交，北韓必須同意「完全棄核」才行。而苟能達成和約，駐韓美軍或許可轉換角色，改為執行朝鮮半島維和任務。

與北韓簽和約及駐韓美軍撤離問題，還牽涉到美國在東北亞的戰略部署，會受陸美大國角力的影響。為了防範大陸在朝鮮半島擴增影響力，川普政府在未來相關談判時勢必得細思量，現在指美方「可考慮從朝鮮半島撤軍」，應是言之過早。

(中國時報)