兩韓牽手2K破G2 日本很受傷

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中國時報
／台北報導

兩韓「文金會」融冰，政大外交系教授劉德海認為，是北韓採取「2K破G2」策略奏效，讓「小國也可以翻轉」。一開始美陸聯手制裁北韓，金正恩面對前所未有的壓力，因此選擇南韓，只有當兩韓是真正主人公時，才能破解陸美壓制，連日本都被邊緣化。

中華民國國際關係學會28日舉行「兩韓會談後的朝鮮半島情勢分析」座談會，劉德海指出，文金會重點就是「改善兩韓關係」，「兩韓合作就是對美國談判的籌碼」，平昌冬奧的轉機就是這樣開始；南韓也得到了半島事務的主導地位，因為一開始是川普和金正恩在比「誰的（核武按鈕）大」，令南韓焦慮。

劉德海剖析，金氏王朝有3大任務，第一是和美國上桌談判，金正恩做到了。劉德海認為，若川金會在平壤舉行，第二項任務「美朝建交」也不遠了，連帶日朝也會建交；第三項任務即是朝鮮半島的經濟建設，會讓該區轉型以經貿發展為主。

輔大日文系教授何思慎則指出，這次兩韓會談裡，日本是受傷最大的一方，未來四方會談沒有俄日角色，日本首相安倍晉三接下來的外交策略恐「處處受制於人」。

何思慎表示，日本在這次兩韓峰會上是受傷甚重的一方，對此事不予正面評價，宣稱川金會才是重點，主張「半島事務不是兩韓說了算」。

但若以兩韓角度來看，朝核問題上，兩韓本來就認為「干日本什麼事」，加上日方認為文在寅有反日傾向，因此，接下來到底會不會有「安金會談」，要等6月川金會結束後才會比較有清楚的線索。

(中國時報)

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