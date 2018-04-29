台海 恐成下一個軍事熱點

2018年04月29日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

兩韓「文金會」融冰後，學者擔心台海可能成為下一個亞洲新的「軍事熱點」。前國安會副祕書長、台大政治系兼任教授楊永明認為，半島局面轉變，美國總統川普去年一整年對北韓在軍事與經濟的「強制外交」發揮功效，可能會讓北京在兩岸問題上效法。

楊永明28日上午出席中華民國國際關係學會「兩韓會談後的朝鮮半島情勢分析」座談會上提到，「文金會」舉行後，有5點值得兩岸深思。

川普強制外交 陸恐效法

他說，第一是事在人為，兩個社會要融冰、消解敵對，政治、法律或意識形態都不會是真正阻撓，什麼定位、說法，前提都可跨越；第二是「和平價最高」，連川普也不敢不和金正恩見面；第三是要務實謹慎作為，做出最理性抉擇；第四是文在寅力圖「脫棋子化」，不作任何一方「代理者」，不要「在自己土地上打別人的戰爭」；第五點是要留意，北京是否在學習川普對北韓的「強制外交」，對台「硬的更硬、軟的更軟」。

沒政治前提 兩岸怎麼談

淡江大學國際研究學院院長王高成說，文金會可看到兩韓有基本共識，國家認同、統一問題沒有歧義。他直指我方希望兩岸談判沒有政治前提，「有點不切實際」。即便兩韓會談也有前提，要北韓放棄核武才能坐下來談，「要克服談判障礙，總要政治前提先滿足，才能進行下一步。」

務實謹慎 避免升高衝突

文金會後會如何發展？楊永明認為，當習金、文金、川金陸續會面後，兩韓從停戰進到和平協議，中美與兩韓的四邊會談運作，非核化進入多邊架構，國關學者要「先台灣之憂而憂」，擔心兩岸會成為下一個軍事、安全熱點，畢竟兩韓、兩岸和南海是三大衝突熱點。

楊永明舉例，大陸第二艘航母要下水了，當穿越宮谷、巴士海峽，要突破第一島嶼鏈，中美在第一、第二島鏈碰撞，延伸到南海時，台灣一定要「跳出來」，不要成為「強制外交」的對象。

(中國時報)