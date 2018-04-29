陸密集操兵 展示嚇阻能力

2018年04月29日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北-北京連線報導 ╱台北-北京連線報導

大陸戰機殲-10C開始擔負戰備任務後，將對我空防造成極大壓力。（新華社）

針對大陸近期南海、台海軍演及轟-6、遼寧艦繞台行動，大陸軍事專家王雲飛受訪表示，解放軍是以計畫性軍演為主、威懾性軍演為輔，意在表明台獨行動和美國干預，正迫使大陸往武統方向思考。

王雲飛表示，近期軍演主要是對台表達，大陸不但有兩岸統一的決心和意志，也有針對兩岸統一的手段與能力。但不代表武統時間已到，也非大陸武統進程當中的一步，預示的是，台海局勢已有向武統演變趨勢。台獨目前鬧得厲害，美國干預也多，如規畫軍艦泊台、陸戰隊員進駐AIT，都會將兩岸情勢推到武統方向。

但王雲飛強調，這些演習都是年度例行演習，不是應急、臨時組織，這在春季解放軍的每個大單位、戰區都會進行。解放軍演習分檢驗性及威懾性，可臨時調整，檢驗部隊作戰能力按計畫方案就行，但威懾性則會隨國際周邊情況，將原先演習目標、重點區域改變，這次連串演習主要目的雖是震懾台獨，但仍以計畫性演習為主、威懾性為輔。

至於央媒配合軍演陸續放出新型裝備如東風-26整建制服役、093B核潛艦現身大閱兵及殲-10C開始戰備值班等訊息，王雲飛說，意在釋出解放軍構成對第二島鏈軍事打擊能力，美軍意圖干預台海、想讓其領土如關島不受解放軍常規打擊時代已不復返。美若敢於對大陸本土襲擊，大陸絕對有把握在一定時間內，阻遏美軍馳援台軍能力，並讓美方在第一、二島鏈軍事存在受到癱瘓、摧毀性打擊。

中華戰略學會研究員張競受訪表示，解放軍經數年累積遠海航訓經驗，已達突破轉型階段，因此調整年度訓練考核大綱，機艦遠海航訓從集中年終之季節性演練，發展至全年經常性操練，不令人意外。但他認為，不宜將此趨勢詮釋成將武統，或胡亂武嚇台灣，但亦不可戰略沉著自我麻醉。

(中國時報)