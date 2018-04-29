新聞透視－水下伏兵 陸093B潛艦威懾美台

2018年04月29日 04:10 中國時報 張國威

大陸解放軍相繼進行南海、台海軍演後，解放軍轟-6轟炸機及遼寧艦航母編隊也相繼進行繞台行動，但在看不見的水面下，大陸的新型核潛艦093B也可能已對台灣進行繞台任務，該潛艦不但安裝了新型的靜音核反應爐，同時安裝了可以從魚雷管發射的鷹擊-18型巡弋飛彈，在台灣東部海域活動可以打擊數千公里外的台灣東部軍事基地，及日本、關島美軍基地。

093B型核潛艦繞台早有先例，今年1月093B型上浮現身釣魚台海域與日本自衛隊對峙前，就已進行繞台行動，該潛艦從南沙海域經過巴士海峽進入西太平洋，然後再從西太平洋經過宮古海峽，駛入中日爭議海域。

遼寧艦航母編隊於4月20日進行逆時針繞台行動時，熟悉台灣東部海域水文的093B核潛艦，很有可能就作為遼寧艦航母編隊的水下護衛，進行了水下繞台行動，在遼寧艦於西太平洋演練起降殲-15艦載機的同時，與為遼寧艦護航的052D、052C飛彈驅逐艦及054A護衛艦和直-18反潛直升機，進行反潛對抗演練。

為警告美國近來對台海局勢的多番介入，配合軍演的同時，解放軍也大肆宣傳東風-26反艦彈道飛彈的列裝，反艦彈道飛彈與搭載具備超音速突防能力鷹擊-18巡弋飛彈的093B靜音核潛艦，能對美軍航母編隊的神盾防禦系統產生實質威懾。

此外，解放軍此舉也意在向美方宣告，利用核潛艦搭載戰斧巡弋飛彈打擊敘利亞並不是美軍專利，093B也擁有相同能力，部署在台灣東部海域，即能用巡弋飛彈打擊台灣，日本、關島美軍基地的高價值軍事目標，阻斷美軍援台行動。

(中國時報)