東風-26飛彈 衝著美航母而來

2018年04月29日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

搭配對台軍演，解放軍也於近日公布東風-26飛彈列裝開始服役，以威懾美軍航母戰鬥群介入台海情勢。前飛彈預警中心指管長周宇平受訪時表示，東風-26部署後，台灣對美軍航母所能起到的幫助有限，美軍航母戰鬥群現今已難攔截解放軍各型中長程彈道飛彈的「飽和攻擊」。

周宇平說，東風-26列裝服役與大陸於今年3月30日發射第31顆北斗導航衛星，對解放軍別具意義。東風-26是射程達5000公里的新型彈道飛彈，性能優於同樣能打擊航母的東風-21D型，其自太空往大氣層落下時，終端速度可能超過18馬赫，並可能具備變軌能力。

周宇平指出，東風-26服役對美軍在南韓、日本的駐軍及航母戰鬥群是個嚴肅的考驗，東風-21D、東風-26均採機動車發射，能夠先期反制的機會不高，且彈道飛彈由於速度極快，加上具備變軌能力，在目標區的防禦系統恐必須採取多層攔截的部署，才有機會攔截成功。

周宇平表示，若是中共採取彈道飛彈飽和攻擊，再加上其他飛彈與反艦飛彈同時攻擊，美軍航母恐難保不受創，對其戰力的威脅不言而喻。

周宇平指出，一般而言，解放軍的中長程飛彈不會用於對台攻擊，對台灣而言，只要目標區不在境內，並無威脅，也就沒有攔截的必要。台灣能為美軍做的，就只有利用長程預警雷達系統，協助美軍航母戰鬥群獲得先期飛彈來襲情資，再加上美軍自己的國防支援衛星偵測等彈道飛彈警戒體系，美軍越早獲得，就能越早採取應變措施，降低美軍航母被攻擊成功的機率。

(中國時報)