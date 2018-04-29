1架殲-10C 3架F-16V才能抗衡

殲-10C VS. F-16V

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中國時報
╱台北報導

大陸近來配合軍演行動，不斷釋出新型裝備訊息以「震懾台獨」，在空軍裝備方面，繼殲-20隱形戰機之後，解放軍又釋出新型主力戰機殲-10C開始擔負戰備任務的訊息，前空軍資深飛行教官于皓瑋受訪時指出，殲-10C實施戰備任務後，將對我空防造成倍數壓力，我軍正在進行「鳳展計畫」改裝的F-16V，可能要3架才能抵擋1架殲-10C。

于皓瑋表示，殲-10C在當初設計理想就是要能於空戰中對付如F-22匿蹤戰機的機型，其損失比例設定在3比1（即損失3架殲-10C可擊落1架F-22），這也意謂著F-16V對殲-10C的戰損比也應該是3比1，中共1架殲-10C就能要我軍3架F-16V陪葬。

于皓瑋指出，F-16V的匿蹤能力，遠遠不如F-22，F-16V飛機的現存外型絕不是光是靠機艙蓋鍍膜及機身塗隱形塗料，就可達到與F-22一樣的匿蹤效果，且相較F-22將一切武器及油箱藏於機身的設計，戰時F-16V外掛的武器飛彈及副油箱等，都會讓其匿蹤效能減弱，甚至於變零。屆時就會像童話故事裡國王的新衣一般，在殲-10C前無所遁形。

此外，于皓瑋也提醒，殲-10C使用的發動機是大陸自製的WS-10，戰時飛機整補能力遠比F-16V強，且中共空軍越來越多的飛行員具備通飛殲-20、殲-16、殲-10C等多種新型戰機的能力，國軍F-16V不論在整補、飛行員訓練及列裝的進程上，都已經落後共軍太多。

(中國時報)

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