組織改造 政院拚周四通過

2018年04月29日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

延宕多時的政府組織改造爭論，傳出行政院最近完成整合，行政院組織改造法案將提報本周四（5月3日）行政院會通過，包括環保署升格為環境資源部，原屬於水利署的業務將一分為二，與經濟發展有關留在經濟部，水資源保育則移到環資部。至於內政部營建署管轄的國家公園歸屬爭論，在內政部力爭下，將續留內政部。

《行政院組織法》2010年修正通過，將原本37個機關減為29個，並自2012年開始啟動組織改造。不過組改過程並不順利，被整併或業務縮減的部會與機關不斷向立委遊說，導致目前還有6個部會未完成組改，包括大陸委員會、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。

工業用水仍歸經濟部

行政院本擬未來環資部成立後，將農委會的林務局和林業試驗所業務轉移到環資部，並改制成立森林及自然保育署和森林及自然保育研究所；經濟部水利署也將移撥到環資部；不過由於黨內立委對「環境資源部」的掌管業務意見不同，甚至有立委嗆「拿10年前的版本，怎麼可能會過？」

行政院長賴清德去年9月上任後，加快腳步推動組改，多次親自與綠委溝通，最後行政立法部門取得共識，水利署業務將一分為二，與經濟發展有關的「河川疏濬治理工程、工業用水調度」等業務確定留在經濟及能源部，與環保有關的「水資源保育」業務則移歸到環資部。

另外，有關內政部營建署管轄的國家公園歸屬爭論，儘管有環保團體建議國家公園應歸環資部管轄，但內政部多次力爭國家公園留在內政部，不應分割出去，一度引發內政部與環保署的角力，賴清德親自協調，與內政部長葉俊榮及相關首長溝通，最後敲定國家公園續留內政部。

國家公園續留內政部

外傳政院相關部會正草擬條文，力拚本周四提報院會通過。行政院副發言人丁允恭指出，3月時行政立法協調會報曾討論組改問題，由於委員在會中表達許多不同意見，賴清德裁示「擇期再議」，目前尚未收到消息，周四院會議程須待周一會議才能決定。

(中國時報)